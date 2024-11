L'hypermarché Cora de Dijon change d'enseigne et devient Carrefour Dijon-Perrigny

Les clients retrouveront l'équipe et les concepts de leur magasin Cora et découvriront quelques évolutions telles que de nombreux produits bio, locaux et régionaux, près de 6000 références de marque Carrefour, des promotions et "?une baisse de prix d'au moins 10% sur plus de 3 000 références", annonce la nouvelle enseigne. À noter que les clients pourront continuer à utiliser leur programme de fidélité Cora ainsi que Coradrive et Cora.fr jusqu'à la mise en place des services et du programme de fidélité Carrefour.