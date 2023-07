Comme chaque année, la DRAC et l'ARS s'allient pour lancer appel à projet en Bourgogne-Franche-Comté. L'objectif : développer et accompagner des projets culturels entre un établissement de santé ou médico-social et une structure artistique, culturelle ou une équipe artistique professionnelle. Les intéressés ont jusqu'au 31 octobre prochain.