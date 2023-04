Open Business 2023-2025 : trois rendez-vous dédiés aux chefs d’entreprises et acteurs économiques de Bourgogne Franche-Comté

La Chambre de commerce et d’industrie Saône-Doubs et Harmonie Mutuelle annoncent la signature d’une convention de partenariat pour la co-création d’un cycle de conférences "Open Business 2023-2025". À destination des dirigeants d’entreprises, décideurs et acteurs économiques de la région Bourgogne- Franche-Comté, trois manifestations annuelles décrypteront les défis et enjeux économiques de demain.

"Pour leur apporter des solutions efficaces et les aider à lutter contre les fractures sociales et territoriales", la mutuelle a répondu à l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé en novembre 2022 par la CCI Saône- Doubs. En tant que partenaire, Harmonie Mutuelle participera à l’organisation d’un cycle de conférences annuelles pendant 3 ans. Dès 2024, elle sera également associée au Comité de programmation des open business et sera intégrée aux réflexions et à l’élaboration des manifestations du territoire.

"Nous sommes très heureux de nous associer à la CCI Saône-Doubs et à ses partenaires pour proposer aux chefs d’entreprises des rencontres et temps d’échanges autour des défis économiques, sociaux et environnementaux que nous allons devoir relever collectivement. Ce partenariat permet d’envoyer un message fort, celui de la collaboration entre une mutuelle et un acteur majeur du territoire, pour embarquer les dirigeants du tissu économique local afin d’agir collectivement sur les déterminants de santé", explique Olivier Chevrier, directeur Harmonie Mutuelle Bourgogne-Franche-Comté.

Pour Jean-Luc Quivogne, président de la CCI Saône-Doubs, "Nous avons besoin de partenaires comme Harmonie Mutuelle, qui portent des valeurs fortes d'engagements, d'ouverture sur l'avenir, pour imaginer des actions communes durables, cohérentes et attractives. La CCI a fait le choix d'organiser ses conférences en privilégiant l'esprit collectif et le partenariat avec des acteurs complémentaires."

Un cycle de conférences pour "étonner, inspirer et connecter" les entreprises

Les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté sont régulièrement confrontées à des défis d’envergure. Pour autant, leurs dirigeants ne disposent souvent que de peu de temps mobilisable. Pour leur permettre de les appréhender et d’y répondre au mieux, la CCI Saône-Doubs, Harmonie Mutuelle et leurs partenaires mettent en place trois rendez-vous économiques par an à Besançon, Vesoul, Pontarlier ou Montbéliard. Ils s’articuleront autour de témoignages et de retours d’expériences d’experts reconnus (chefs d’entreprises de la région ou dirigeants nationaux). Ils permettront notamment de susciter les échanges, d’initier des pistes innovantes de développement économique et de favoriser le partage de bonnes pratiques.

"Au travers de ces manifestations, la CCI Saône-Doubs souhaite s’inscrire comme un « accélérateur de réflexion ». Notre objectif commun est d’accroître le rayonnement des Open Business et de l’imposer comme le rendez-vous incontournable des entreprises. Un rendez-vous à ne pas manquer, qui a vocation à étonner, inspirer et connecter les chefs d’entreprise et le monde socio-économique de nos territoires", précise Jean-Luc Quivogne.

Le cycle de conférences "Open Business", qui s’adresse aux entreprises tous secteurs d’activités confondus, répondra aux objectifs suivants :

Étonner par des thèmes innovants abordés sous le prisme le plus large et sous les angles croisés des sciences de l’économie, de la politique, des technologiques, de la sociologie, de la philosophie, mais aussi des nouveaux enjeux environnementaux, de la production durable et vertueuse et du management générationnel ;

Inspirer par l’appréhension et le décryptage des nouvelles donnes économiques, de sujets d’actualité, de changements et ruptures technologiques (numérique) ;

Connecter en réunissant chefs d’entreprises, institutionnels, décideurs politiques, acteurs du monde socioéconomiques et associatifs, étudiants pour une soirée prolongée d’un cocktail qui favorise les échanges, les rencontres fructueuses, la convivialité et la création de lien social.

Agenda des Open Business 2023

Jeudi 27 avril - Besançon - Maison de l’Economie - "Le défi de l'attractivité en Bourgogne Franche-Comté, entreprises, acteurs publics : tous mobilisés"

Conférencier : Pierre Sabatier, économiste des Territoires, prospectiviste et entrepreneur, lauréat du prix Turgot, Administrateur du Cercle Turgot



Animateur : Bernard Jeudy, journaliste à BFM et RTL, éditorialiste politique et géographe de formation.



Jeudi 29 juin - Besançon - Maison de l’Economie - "Entreprise à mission : plus engagée tu es, plus performantes tu seras"

Conférencière : Blanche Segrestin, économiste, professeur en sciences de gestion à Mines ParisTech, PSL University et Directrice du CGS



Animatrice : Laure Mattioli



• Grands Témoins : Catherine Touvrey, directrice générale d’Harmonie Mutuelle (Entreprise Mutualiste à Mission depuis juillet 2021) et Damien Dodane, directeur général délégué de l’entreprise Cristel, fabrication de cuisson et ustensiles de cuisine haut de gamme.

Jeudi 21 septembre - Vesoul - Amphithéâtre - "Les postures possibles du dirigeant en période d'incertiture, de trouble ou d'instabilité"

• Conférencier : Bernard Thellier, ancien négociateur GIGN, consultant / formateur gestion de crise, cohésion d’équipe, négociation

