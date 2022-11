Quels sont les signes et comment prévenir de la bronchiolite ?

La bronchiolite est une infection respiratoire des petites bronches due à un virus respiratoire très répandu et très contagieux. Cette épidémie saisonnière débute généralement mi-octobre et se termine à la fin de l’hiver avec un pic durant le mois de décembre. 30% des enfants de moins de 2 ans sont affectés par la bronchiolite chaque année.

Les modes de transmission et les symptômes

Les adultes et les grands enfants qui sont porteurs du virus respiratoire syncytial n’ont habituellement aucun signe ou ont un simple rhume. Ainsi, beaucoup de personnes transportent le virus et sont contagieuses sans le savoir. Le virus se transmet facilement d’une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements. Le virus peut rester sur les mains et les objets (comme sur les jouets, les tétines, les “doudous”).

Les signes

La bronchiolite débute par un simple rhume (nez bouché ou qui coule) et l’enfant tousse un peu. Puis, la toux est plus fréquente, la respiration peut devenir sifflante. L’enfant peut être gêné pour respirer et avoir du mal à manger et à dormir. Il peut avoir de la fièvre. Dans la majorité des cas, la bronchiolite guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours, mais la toux peut persister pendant 2 à 4 semaines.

En cas de signes de bronchiolite, il est conseillé de contacter rapidement un médecin qui confirmera le diagnostic.

Bronchiolite : la Bourgogne Franche-Comté en alerte maximale Depuis début octobre 2022, une épidémie de bronchiolite sévit dans toutes les régions métropolitaines françaises. La Bourgogne Franche-Comté n’est pas épargnée par cette phase épidémique qui dure depuis trois semaines. Les urgences pédiatriques sont sous tension. À Besançon, un flux important de cas est constaté depuis le week-end des 29 et 30 octobre.

La prévention

Il est possible de diminuer la transmission à un bébé du virus à l’origine de la bronchiolite, en tant que parents, mais c'est aussi valable pour tout l'entourage de l'enfant (frères et soeurs, grands-parents, nounou...) :

En se lavant les mains pendant 30 secondes, avec de l’eau et du savon avant et après un change et avant tétée, câlins, biberon, repas, etc. ou en utilisant une solution hydro-alcoolique s’il n’est pas possible de se laver les mains.

En ouvrant les fenêtres de la pièce où il dort au moins 10 minutes par jour pour aérer.

En évitant, quand cela est possible, d’emmener son enfant dans les endroits publics confinés (transports en commun, centres commerciaux, etc.) où il risquerait d’être en contact avec des personnes enrhumées.

En ne partageant pas les biberons, sucettes ou couverts non lavés.

En lavant régulièrement jouets et “doudous”.

En ne fumant pas à côté des bébés et des enfants.

Et en plus, lorsqu’on est soi-même enrhumé :

Se couvrir la bouche, quand on tousse ou éternue, avec le coude ou la manche.

Porter un masque quand on s’occupe de son bébé.

Éviter d’embrasser le bébé sur le visage et sur les mains.

Si votre enfant est malade et que vous souhaitez consulter, prévenez votre médecin avant de vous rendre dans sa salle d’attente (il est préférable d’éviter de contaminer d’autres enfants).

(Source : solidarites-sante.gouv.fr/)