Bronchiolite : la Bourgogne Franche-Comté en alerte maximale

Au niveau national, une augmentation très importante, rapide et précoce des indicateurs de surveillance de la bronchiolite est constatée par Santé publique France chez les enfants de moins de 2 ans. Elle s’accentue pour la majorité des indicateurs par comparaison à la semaine précédente.

Les nombres de passages aux urgences et d’hospitalisations pour bronchiolite est très élevé et à des niveaux supérieurs à ceux observés aux pics épidémiques des trois saisons précédentes et déjà équivalents à ceux du pic de la saison 2018-2019.

L’épidémie de bronchiole est désormais étendue à toutes les régions métropolitaines.

En Bourgogne Franche-Comté

La région est en phase épidémique depuis trois semaines. Une très nette hausse de l’activité est observée dans les services d’urgence et chez les associations SOS Médecins. Le taux d’activité est supérieur à ceux observés lors des saisons précédentes, selon Santé publique France.

Infos +

La surveillance de la bronchiolite s’effectue chez les moins de 2 ans à partir des indicateurs suivants :



Pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, Auxerre source: SurSaUD ® )

Pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des services d'urgences de la région adhérant à SurSaUD ®

À Besançon

Après plusieurs jours pendant lesquels le CHU de Besançon était relativement épargné, le pôle pédiatrie du CHU a constaté un afflux depuis le week-end du 29 et 30 octobre 2022 pour des cas de bronchiolites, cas arrivés par le biais des urgences pédiatriques.

Le chef du pôle, Dr Daniel Amsallem, a qualifié le flux "d’important", certains cas de bronchiolites ayant conduit à des hospitalisations.

"Les médecins rappellent la grande prudence qu’il faut avoir vis-à-vis de ce virus tout particulièrement chez les nourrissons", souligne le CHU de Besançon.

La bronchiolite, c’est quoi ?

La bronchiolite est une infection respiratoire des petites bronches due à un virus respiratoire très répandu et très contagieux. Cette épidémie saisonnière débute généralement mi-octobre et se termine à la fin de l’hiver avec un pic durant le mois de décembre. 30% des enfants de moins de 2 ans sont affectés par la bronchiolite chaque année.

Les modes de transmission et les symptômes

Les adultes et les grands enfants qui sont porteurs du virus respiratoire syncytial n’ont habituellement aucun signe ou ont un simple rhume. Ainsi, beaucoup de personnes transportent le virus et sont contagieuses sans le savoir. Le virus se transmet facilement d’une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements. Le virus peut rester sur les mains et les objets (comme sur les jouets, les tétines, les “doudous”).