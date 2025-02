Quoi de neuf à Besac ? Avec Love, un loveshop inclusif...

Qui dit mois de février 2025 dit fête des amoureux. À cette occasion si certains optent pour les traditionnels chocolats ou fleurs à offrir à leur bien-aimé, d’autres en revanche n’hésitent pas à trouver de quoi ravir leur Valentin en allant dans un type de commerce un brin moins conventionnel mais résolument plus sexy… les sexshops ! Souffrant parfois d’une mauvaise réputation, il existe pourtant à Besançon, un Loveshop baptisé Avec Love, créé dans le but de renverser les codes des sexshops traditionnels notamment en prônant le respect, la diversité et l’inclusivité.

Andie Gaubert et Stéphanie Kershak ont toutes les deux travaillé dans un sexshop avant de décider d’ouvrir leur propre établissement. Lassées des établissements traditionnels et peu inclusifs alors même qu’il existe "une forte demande" selon elles, les deux femmes de 23 et 35 ans se sont alors lancées dans un long chemin de croix.

Après s’être heurtées aux refus des banques et des assurances de les suivre dans leur projet et à la complexité de trouver un local, elles constituent finalement leur propre apport et trouvent une cellule commerciale située au centre-ville de Besançon pour ouvrir en novembre 2023 leur propre loveshop qu'elles baptisent Avec Love.

C’est quoi un Loveshop ?

Pour Andie, un lovesop c’est "un endroit accueillant, qui ne cherche pas à se cacher, qui porte son attention sur les conseils apportés et la qualité des produits", "tout en étant bienveillant et avec des valeurs d’inclusivité notamment pour les minorités" ajoute Stéphanie.

À la différence des sexshop perçus parfois comme des endroits tabous, glauques et peu fréquentés par les femmes, le loveshop se veut au contraire plus ouvert et accueillant. Chez Avec Love, les clients sont immergés dans une ambiance chaleureuse, à la décoration glamour chic et délicieusement sexy. Honte et préjugés n’ont ici pas leur place, Andie et Stéphanie sont là pour répondre aux questions des clients, leur apporter des conseils et cela, peu importe leur genre ou orientation sexuelle.

Lingerie pour tous les corps

Lingerie jusqu’au 4 XL ou encore pour les personnes transgenres, les gérantes ont fait le choix de proposer des produits accessibles à une large communauté. Selon Andie, "il y a beaucoup de personnes queer à Besançon, elles venaient dans l’ancien sexshop où je travaillais mais ne trouvaient rien pour eux". La lingerie pour les personnes transgenres est également, d’après elle, "très chère et difficile à se procurer". Ici, les gérantes ont fait le choix de proposer ce type de produits à un prix "accessible ayant peu d’écart par rapport à ce que l’on trouve sur internet".

Une grande attention est également portée sur l’origine et la matière des produits proposés en magasins. Ici, les jouets et cosmétiques intimes sans ingrédients nocifs pour la santé sont privilégiés.

Enfin, la boutique propose en dehors de son activité principale des ateliers et des soirées qui ont pour objectif de "démystifier la sexualité" en voulant la rendre plus inclusive et plus "safe" en proposant notamment des ateliers sexo-thérapie ou encore des cours de shibari et autres pratiques BDSM.

En ouvrant Avec Love, Andie et Stéphanie ont voulu proposer à Besançon un sexshop qui véhicule une bonne moralité, avec l’espoir d’arriver à faire évoluer les mentalités. Une bonne raison de ne pas s’interdire de pousser la porte du loveshop situé rue Jean Petit à Besançon.

Avec Love