Semaine du Numéric’2024 : des webinaires à destinations des artisans

Dans le cadre de la semaine du Numéric’2024, du 4 au 8 mars 2024, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté organise de nombreux événements gratuits et en ligne pour tous les artisans de la Région… Les inscriptions sont ouvertes.

"Cette semaine est dédiée aux outils numérique et digitaux. C’est une occasion unique pour les artisans de développer leurs compétences numériques et de s’adapter aux nouvelles exigences du marché", explique la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté.

Les artisans intéressés peuvent donc suivre les événements en ligne gratuitement comme : quelles sont les dernières tendances et technologie du secteur ? des conseils pratiques pour améliorer sa présence en ligne et opportunités de croissance.

"Dans un monde connecté et globalisé, les artisans doivent rester compétitifs", souligne la CMA de Bourgogne Franche-Comté.