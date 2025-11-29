Shopping de Noël : les produits de 12 distilleries franc-comtoises chez Doubs Direct

Cet article est une publicité financée par Doubs Direct.
Pour un cadeau original ou un grand classique de la région, choisissez parmi les 12 distillateurs francs-comtois du magasin Doubs Direct : 22 absinthes, 8 eaux de vie, kirsch de La Marsotte, des mignonettes, liqueurs, whiskies....
Le magasin propose également les verres La Rochère pour cocktails ou whisky. À coup sûr, vous trouverez le cadeau idéal !
Doubs direct c'est 2500 références à mettre sous le sapin, local mais pas banal.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Infos pratiques
- L’entreprise : SAS Doubs Direct
- L’adresse : 6 rue Pasteur
- Le tel : 03 81 50 55 91
- Site internet : contact@doubs-direct.fr
- Horaires d’ouvertures : 10H à 19H du Lundi au Samedi et les 3 dimanches avant Noël