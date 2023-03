Mondelez, qui produit le chocolat Toblerone, va changer le design de l’emballage afin de se conformer à la législation suisse. Celle-ci institue que des symboles nationaux, tels que le Mont Cervin, ne peuvent figurer sur des emballages qu’à certaines conditions.

Ainsi, le produit doit contenir au moins 80% de matières premières provenant de Suisse. Pour les produits laitiers, c’est même 100%. L’essentiel de la production doit également se faire dans le pays alpin.

Délocalisation à venir

Or Mondelez délocalisera une partie de la production en juillet vers Bratislava, en Slovaquie. Cela signifie que le géant agroalimentaire ne pourra plus utiliser le Mont Cervin. La légende "de Suisse" disparaîtra également. L’emballage sera désormais affublé du logo d’une montagne "plus moderne et épurée", selon un porte-parole de Mondelez.

