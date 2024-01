Tourisme : 5 chambres d’hôtes obtiennent une nouvelle qualification dans le Doubs  

Récemment déployée dans le Doubs, la qualification ”Chambres d’hôtes référence” permet aux propriétaires de chambres d’hôtes de garantir à leurs clients la qualité de leur prestation tout en favorisant l’image de la destination touristique. Elle se déploie peu à peu dans le département et compte en ce jeudi 11 janvier déjà cinq structures qualifiées.

À la différence des autres types d’hébergements touristiques, il n’existe pas en France de classement en étoiles pour les chambres d’hôtes. C’est pourquoi le référentiel ”Chambre d’hôtes référence” a été mis en place au niveau national. Il ne s’agit ni d’un label, ni d’une certification, mais d’une qualification visant à cadrer l’activité chambre d’hôtes et assurer une qualité de service. Les objectifs de cette qualification sont "de garantir aux clients un niveau de prestation de qualité et ainsi favoriser la bonne image de la destination", précise Doubs Tourisme dans un communiqué.

Les premières chambres d’hôtes qualifiées dans le Doubs

Pour l’obtention de cette qualification, le service Ingénierie & Développement de Doubs Tourisme effectue une visite de qualification sur la base d’une grille de critères. Une fois réalisée, la commission départementale organisée et pilotée par Doubs Tourisme en partenariat avec les offices du tourisme du Doubs, se réunit et décide d‘attribuer ou non la qualification.

Fin 2023 s’est tenue la première commission d’attribution Chambre d’Hôtes Référence dans les locaux de Doubs Tourisme. À l’issue de ces échanges, cinq structures ont obtenu la qualification.

Un accompagnement personnalisé

Dans le cadre de ses missions de promotion des attraits touristiques du territoire, Doubs Tourisme accompagne les porteurs de projets de la réflexion jusqu’au développement d’une structure : hôtels, gîtes de groupe, collectifs, meublés de tourisme, chambres d‘hôtes, hébergements insolites... et participe également à la qualification de ces derniers par le classement en étoiles ou par le biais de labels nationaux (Qualité Tourisme, Accueil Vélo, Tourisme & Handicap, Chambre d’Hôtes Référence) et départementaux (Motards, Bienvenue).