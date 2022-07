Un magasin Action ouvre à la Toison d'or à Dijon

Avec cette nouvelle ouverture, la Toison d’Or répond à la demande des clients en incorporant à son offre l’une des enseignes préférées des Français. Au premier étage du centre, la boutique de 1 200m2 est installée à la place de quatre anciennes boutiques fermées avant la crise sanitaire : Jennyfer (déplacé à côté de Primark), Foot Locker (déplacé à côté d’Apple), New-Look (une partie de la boutique) et Véro Modda et Jack Jones (qui était une seule et même boutique).

Après cette ouverture, Action est désormais implanté aux quatre points cardinaux de l’agglomération dijonnaise. En accueillant une boutique au sein du centre, La Toison d’Or assure plus de proximité à la population qui vit au nord de Dijon Métropole. Le centre de shopping continue à proposer une offre complète pour tous les budgets, toutes les populations.