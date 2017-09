Santé : 5 astuces pour prévenir l'apparition des poux

Il vaut mieux prévenir que guérir… Surtout quand les poux envahissent toute la famille ! Il existe des moyens des simples pour éviter d'attraper des poux.

Mes affaires sont mes affaires

Si les enfants aiment partager leur goûter, leurs stylos et leurs jouets, il faut leur apprendre à ne pas non plus tout partager avec les copains. Il faut éviter d'échanger bonnets, écharpes, brosses et élastiques à cheveux. Les poux adorent s'accrocher à ce type d'objets !

On s'attache les cheveux ou on garde les cheveux courts

Si c'est très beau d'avoir des cheveux longs, c'est aussi le terrain idéal pour les poux. Il est donc conseillé d'attacher les cheveux des enfants avant de partir à l'école. Pour celles et ceux qui préfèrent avoir les cheveux, c'est encore plus pratique ! Les poux ont du mal à rester sur des cheveux courts.

La lavande et le citron, de bons anti-poux

Si les enfants ont un cours de gym (où ils posent tous leur tête sur des tapis…), il est conseillé de mettre quelques gouttes de l'huile végétale de lavande ou de citron derrière les oreilles. (Demander conseil à un médecin ou un pharmacien)

Le shampooing à l'écorce de saule

Inutile de laver les cheveux des enfants tous les jours ! En revanche, quand c'est l'heure du shampooing, utiliser un produit à base d'écorce de saule aura une action préventive voire d'élimination des poux.

On surveille la tête des enfants

En rentrant de l'école, il est important de jeter un coup d'œil au cuir chevelu des enfants. Plus tôt les poux ou les lentes seront détectés, moins nombreux ils seront et il sera plus facile de les ôter.