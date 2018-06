Un magasin Lidl ouvre à Saint-Vit avec un nouveau concept...

Dans la continuité de sa montée en gamme et de son repositionnement comme supermarché de proximité, Lidl France a repensé le modèle de ses magasins dans le but d'"améliorer le confort de ses clients et de ses collaborateurs", est-il précisé dans un communiqué. Le Lidl de Saint-Vit veut illustrer ce nouveau concept, soit "plus d’espace et plus de caisses pour simplifier le parcours d’achat, une façade vitrée pour gagner en luminosité et des couleurs sobres et des matériaux nobles pour créer une ambiance conviviale et cosy".

Plus écolo...

Conçu dans une démarche éco responsable, le bâtiment tend vers une empreinte écologique nulle. L'enseigne a privilégié des matériaux durables (91 % recyclables et valorisables), des équipements basse consommation (LED, etc.) et des dispositifs

technologiques énergétiques. L’enseigne a également adopté des emballages 100% recyclables et mis en place un système de valorisation des déchets (tri sélectif, compression du papier et du carton, recyclage du plastique, etc.).

Infos +

Les salariés de l’enseigne seront mobilisés dès mercredi pour accueillir les Saint-Vitois dans ce nouveau supermarché.

Du 6 au 9 juin, l’enseigne organise au sein de son magasin une opération solidaire "Le don école".

Lidl propose un assortiment sélectionné de 1600 références, dont 90 % de marques de distributeur et 75% de produits "made in France", avec un prix unique dans l’ensemble de ses magasins.

Infos pratiques