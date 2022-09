Assurance maladie : attention aux SMS, appels et courriels frauduleux !

Le fraudeur tente de rassurer l’assuré et de déjouer sa vigilance en utilisant le nom des services publics officiels ou parfois plus globalement des services de l’État avec lesquels il prétend travailler.

Le fraudeur dit travailler pour "ameli" ou pour "l’Assurance Maladie" ou pour le "service digitalisation de FranceConnect en lien avec la Sécurité sociale" ou pour "le compte personnel de formation (CPF)". Il indique vouloir vérifier le compte ameli ou le compte FranceConnect ou le compte CPF de l’assuré. Il demande à l’assuré s’il a reçu un courriel (ou e-mail) et comme ce dernier répond non, le fraudeur propose alors de renvoyer le courriel. Il indique ne pouvoir le faire qu’après s’être assuré de la correcte identité de l’assuré et demande l’adresse de messagerie, le numéro de sécurité sociale, le mot de passe du compte ameli, etc.

C’est ainsi que les accès au compte ameli de l’assuré sont récupérés par le fraudeur, qui peut alors se rendre sur ce compte ameli pour récupérer les données qui l’intéressent, voire pour modifier des éléments personnels, comme l’adresse mail ou le mot de passe du compte.