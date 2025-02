Coup d’envoi de la campagne “Tout Besançon donne”

Le coup d’envoi de la 5e édition de Tout Besançon donne a été donné mardi 11 février à la Maison du don de Besançon. Chaque année, le don de sang soigne 1 million de patients, qui ont besoin de transfusions sanguines ou de traitements fabriqués à partir du plasma. Pour répondre à ces besoins vitaux, l’EFS organise cette campagne avec l’objectif de faire connaître le don de sang et de plasma au plus grand nombre.

En présence des ambassadeurs de cette nouvelle édition, l’Établissement français du sang a insisté sur l’importance de se mobiliser surtout durant la période hivernale qui est souvent marquée par une baisse des réserves de produits sanguins, alors même que les besoins restent constants.

Qu’il soit de sang, de plaquettes ou de plasma, la campagne insiste sur le fait que "chaque don compte" et invite chacun, donneur régulier ou non, à rejoindre ce "mouvement solidaire et citoyen". Durant ce mois de mobilisation, l’EFS s’est fixée comme objectifs de récolter 657 dons de sang, 545 dons de plasma et 105 dons de plaquettes.

Des ambassadeurs issus de tous horizons

Pour cette campagne 2025, les ambassadeurs de Tout Besançon donne sont des personnalités bisontines issues de tous horizons. Lucie mieux connue sur Instagram sous le pseudo @healthyfood_creation, influenceuse et créatrice de contenus, Farouk, directeur des établissements La Source et La Cale, David Demange, directeur de La Rodia, Albin, skateur professionnel et ambassadeur de marque, le Collectif Porte-Avions, rassemblement d’artistes ou encore Lydie, responsable de la boutique La Reine Tricote... tous se sont engagés à mettre leur image au service du don durant ce mois de campagne pour sensibiliser les habitants du Grand Besançon.

Le directeur de collecte et de production, Christophe Barisien leur a d’ailleurs rappelé l’importance de promouvoir le besoin de nouveaux donneurs, tout en mettant l’accent sur la nécessité également de diversité génétique dans les dons. La France n’étant pas "auto-suffisante" dans la production de médicaments dérivés du plasma, l’intérêt est également de promouvoir le don de plasma afin de "gagner en souveraineté sanitaire".

Comment participer ?

Au centre-ville de Besançon (Grand Kursaal) : mercredi 5 mars de 10h à 14h et de 15h30 à 19h30

(Grand Kursaal) : de 10h à 14h et de 15h30 à 19h30 À École-Valentin (Centre Activités et Loisirs) : jeudi 20 février de 15h30 à 19h30

(Centre Activités et Loisirs) : de 15h30 à 19h30 À Saint-Vit (salle des fêtes) : lundi 24 février de 16h à 20h

(salle des fêtes) : de 16h à 20h À Marchaux (salle polyvalente) : lundi 3 mars de 15h30 à 19h30

(salle polyvalente) : de 15h30 à 19h30 À Thise (salle des fêtes) : jeudi 6 mars de 16h à 19h30

Retrouvez tous les lieux de dons et testez votre éligibilité au don sur www.dondesang.efs.sante.fr ou l’application "Don de sang".

Infos +

Les dons sont possibles à la Maison du don de Besançon du 12 février au 12 mars... et toute l’année.