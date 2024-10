Des habitants de Franche-Comté dans un documentaire d’Arte sur les microbes

Dans ce reportage, on y parle, entre autres, de l’augmentation spectaculaire du nombre de cas d’allergies et d’asthme qui mobilise de nombreux scientifiques en Europe. Pour illustrer ce sujet, les journalistes présentent une longue étude réalisée par des scientifiques européens dans plusieurs pays dont la France, et plus particulièrement en Franche-Comté (on y voit même le CHU de Besançon et Marie-Laure Dalphin, pédiatre).

Ainsi, on y rencontre Thomas, 18 ans, un jeune homme issu d’une famille d’agriculteurs, né et élevé à la campagne, qui est un sujet d’étude du ventre de sa maman jusqu’aujourd’hui et une jeune femme, Lalie, elle aussi sujette de la même étude, née en ville n’ayant aucune affinité avec la ruralité. Objectif : savoir si l’environnement des enfants joue un rôle important sur le développement d’allergies et d’asthme.

