En un an, le pourcentage d’intérimaire baisse de 3,9 % en Bourgogne-Franche-Comté

En février 2025, l’emploi intérimaire (contrats de travail temporaire et CDI intérimaires) représente 650.320 équivalents temps plein (ETP), soit près de 52.000 ETP de moins qu’en février 2024, correspondant à une baisse de 7,4 % sur un an au niveau national. La tendance observée ce mois-ci apparaît comparable à celle du mois de janvier (-7,1 %) et conforme à l’évolution moyenne observée en 2024 (-7,3 %).

Zoom sur la Bourgogne-Franche-Comté

Dans le détail, en février 2025 (par rapport à février 2024), L'emploi intérimaire augmente dans le BTP (+0,2 %) mais diminue dans l’industrie (-0,3 %), les services (-3,1 %), le commerce (-16,6 %) et les transports (-24,0 %).

L'emploi intérimaire augmente chez les ouvriers non qualifiés (+0,6 %) mais diminue chez les ouvriers qualifiés (-3,7 %), les cadres et professions intermédiaires (-13,3 %) et les employés (-19,9 %).

La Nièvre est le département le plus concerné par la baisse de l’emploi des intérimaires avec -28,5 %.

Au niveau géographique, les deux premières régions en termes d’emploi intérimaire, Île-de-France (16,1 % des effectifs) et Auvergne-Rhône-Alpes (13,6 % des effectifs), sont également celles qui, avec respectivement -9,7 % et -10,9 %, reculent le plus ce mois-ci. C’est en PACA (-3,5 %) et en Bourgogne-Franche-Comté (-3,9 %) que les tendances apparaissent les moins baissières.

(Source : Prism’emploi)