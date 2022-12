Erhard a ouvert un quatrième magasin de glaces et pâtisseries à Besançon

Glaces, desserts glacés, entremets pâtissiers, beignets-donuts, mais aussi de quoi l'apéritif : mini burgers, gougères, canapés, pains surprises, bretzels garnis… Plus de 600 références de desserts dont une soixantaine de produits de Noël sont présentés dans la nouvelle boutique de la marque née en 1961.

Le magasin propose également un "Salon des desserts" pour faire une pause réconfortante. L'occasion d'y déguster l'un ou plusieurs des 24 parfums de glace disponibles et/ou une pâtisserie accompagnée d’une boisson chaude.

Il s'agit de la quatrième boutique Erhard après Kingersheim, Andelnans et Colmar.

Infos +

Chez Erhard, les gâteaux glacés sont fabriqués dans une unité de production située à Masevaux en Alsace. Elle est spécialisée dans la fabrication de desserts glacés tels que les spécialités individuelles et les spécialités à partager. En revanche, c'est sur un site ultramoderne situé à Étupes en Franche-Comté que sont produites glaces, sorbets et crème glacées en pots et en bacs. Pour la fabrication des pâtisseries, des brioches, beignets et autres donuts, c'est à Thurey-Le-Mont (Franche-Comté) que ça se passe. Enfin, les desserts à base de pâte à choux sont produits à Besançon dans un atelier spécialisé et les gougères et chouquettes sont fabriquées à Tailly en Bourgogne avec un savoir-faire artisanal.

Infos pratiques