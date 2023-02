Galeries Lafayette à Besançon : "Les salariés ont peur"

Depuis début 2018, le groupe FIB gère 22 franchises de l’enseigne Galeries Lafayette dont celle de Besançon via une holding, Hermione Retail, dont l’actionnaire est Michel Ohayon.

Depuis plusieurs mois, les salariés bisontins constatent, impuissants, de nombreuses dérives. En exemple : depuis 15 jours, les Galeries Lafayette de Besançon ne sont plus livrées en raison de facture impayées auprès des différents fournisseurs, la médecine du travail n’est plus payée depuis six mois, des travaux qui devaient être réalisés ne le sont pas, etc. Les salaires ne sont plus garantis.

Pour rappel, les enseignes Camaïeu et Go Sport faisait/fait partie du groupe FIB de Michel Ohayon. Les salariés des Galeries Lafayette s’inquiètent du sort réservé à l’entreprise pour laquelle ils travaillent, pour certains depuis de nombreuses années.

Les 85 salariés (80% de femmes) demandent au groupe Galerie Lafayette de "prendre ses responsabilités" en demandant à un autre actionnaire "qui tient la route" de racheter les magasins.

