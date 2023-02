Besançon : "On a quelqu’un qui empêche les Galeries Lafayette de fonctionner"

"Nous devons, nous, collectivités, être aux côtés des salariés et nous devons aller, au niveau national, rencontrer le gouvernement pour connaître les leviers à prendre", nous a expliqué Anne Vignot qui a échangé dernièrement avec Olivia Grégoire, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, sur la question de l’avenir du commerce. L’objectif de cette entrevue était de "savoir quels leviers sont possibles d’actionner pour intervenir sur l’abus des franchisés notamment", précise la maire.

Une inquiétude sur la fin des Galeries Lafayette à Besançon ?

Selon la maire, "un poumon comme celui-ci, je suis sûr qu’il y aura toujours quelqu’un qui reprendra, mais l’inquiétude que j’ai c’est pour l’avenir des salariés".

Sans le citer, Anne Vignot dénonce les agissements de Michel Ohayon, PDG du groupe FIB qui a racheté les magasins Galeries Lafayette en 2018. Elle se dit inquiète que "cette personne nous mette dans une situation de stand by pendant des mois ou plus, ce qui n’est pas soutenable". Et d’ajouter : "Aujourd’hui, on a quelqu’un qui empêche les Galeries Lafayette de fonctionner. On sent bien qu’il agit par chantage, donc j’espère qu’on va trouver une sortie, et ça, c’est au niveau national que ça se fait."