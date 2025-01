Le magasin Mondial Tissus de Besançon propose désormais le bonus réparation

Ce programme, créé par la loi AGEC et financé via le Fonds Réparation, permet aux consommateurs de bénéficier d’une aide financière pour certaines réparations de vêtements et de chaussures. L’objectif étant d’encourager les Français à réparer plutôt qu’à jeter grâce à une prise en charge de l’État allant de 6 à 25 euros, directement déduite de la facture.

Dans le cadre du bonus Réparation, Mondial Tissus indique prendre en charge "en moyenne 10 réparations par semaine dans ses magasins". Celles-ci sont effectuées directement en magasin, par un membre du personnel ou un intervenant externe.

Parmi les réparations effectuées figurent le remplacement des fermetures (zips), la réparation de trous ou d'accrocs, la reprise de coutures défaites et le remplacement des doublures.

Avec cette 20e labellisation, Mondial Tissus veut rendre la réparation "accessible à tous", et "encourager une consommation plus respectueuse de l’environnement". L’enseigne prévoit d’élargir ce service à 40 magasins de son réseau.

La couture comme pratique responsable et durable

Pour Mondial Tissus, la couture est un "véritable moyen de prolonger la durée de vie des vêtements et de réduire ses déchets". Avec comme mot d’ordre : "Faire soi-même, c’est déjà faire beaucoup pour la planète", la marque propose d’autres services en magasin :

Des ateliers couture pour apprendre à réaliser soi-même des créations déco ou mode.

pour apprendre à réaliser soi-même des créations déco ou mode. Des tutoriels et astuces pour réparer, customiser ou upcycler des vêtements.

pour réparer, customiser ou upcycler des vêtements. La mise à disposition de machines à coudre en libre-service , permettant de concrétiser des projets sans contrainte.

La mise à disposition de , permettant de concrétiser des projets sans contrainte. La révision et la réparation de machines à coudre, quelle que soit leur marque ou leur ancienneté.

La de machines à coudre, quelle que soit leur marque ou leur ancienneté. Une offre de tissus de seconde main, permettant leur revente sous forme de coupons, leur réutilisation en atelier ou leur redistribution à des associations.

Des initiatives qui ont pour but "d’offrir aux consommateurs toutes les clés pour adopter une approche plus responsable et durable".