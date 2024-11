Le Mouv’ de Lou #1 - Comment se détendre le dos à son poste de travail...

À partir de ce vendredi 8 novembre, Lou Boillon, professeure de yoga et de pilâtes, formatrice Qualité de vie au travail à Besançon, nous propose, une fois par mois, son mouvement à faire là où vous vous trouvez, au travail, à la maison, en balade… pour vous détendre, atténuer certains maux et reprendre conscience de votre corps.

Pour ce premier mouvement à faire assis au bureau, Lou propose des étirements pour soulager le dos après quelques heures dans la position assise.

Qui est Lou Boillon ?

Danseuse classique de formation, elle a obtenu son diplôme d'Etat d'éducateur sportif en 2005. Active dans le monde du sport et de la santé, elle s’est très vite formée et spécialisée vers des techniques de gym posturales telles que la barre au sol, les abdos hypopressifs, les abdos sans risque, le Pilates, le Yoga, le Feldenkrais. Elle s’est ensuite également spécialisée autour des enjeux du périnée dans la pratique sportive et plus largement dans la vie des femmes que cela soit lors de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum ou encore de la ménopause.

Lou est aussi formatrice autour de la prévention des maux du dos et intervient dans de nombreuses entreprises en travaillant pour les comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Toutes ces questions autour du bien-être, du mouvements, de la prévention et de la santé la passionnent.

Depuis 2021, elle se forme sur l'approche du Fascia, dans le mouvement, mais aussi par le toucher.

Infos +