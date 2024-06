Législatives : le Mouvement Franche-Comté appelle à ne pas voter pour l’extrême droite

Pour les prochaines législatives, le Mouvement Franche-Comté appelle les Franc-Comtoises et les Francs-Comtois à ne pas voter pour le Rassemblement national, car il est le "seul parti politique français à souhaiter la suppression des régions", explique Jean-Philippe Allenbach.

Et d’ajouter : "C’est un projet ultra-jacobin qui, pour rappel, figurait déjà dans le programme présidentiel de Marine Le Pen : "On supprime trois strates : les régions, les intercommunalités et l’Union européenne...Les compétences des régions iront vers l’État et les départements » (interview BFM du 3/1/2017). Proposition qui, si elle est aujourd’hui quelque peu mis en sourdine par le RN, n'en témoigne pas moins de cette idéologie "national-centraliste" qui depuis toujours l’inspire", déplorer le président du Mouvement Franche-Comté.

Pour le MFC et en un mot, "voter pour le Rassemblement national, c’est voter contre la Franche-Comté" : "Et quand on est fier de sa région on ne la trahit pas en votant pour ceux qui veulent la rayer de la carte", conclut J-P Allenbach.