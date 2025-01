L’hypnose thérapeutique pour lutter contre l’obésité ?

Cette Jurassienne d’origine a d’abord travaillé de nombreuses années dans le domaine des ressources humaines où elle a notamment fait du recrutement, de l'accompagnement socioprofessionnel de personnes en situations souvent précaires.

Intéressée depuis longtemps par l'aspect psychologique et la compréhension des mécanismes humains face aux événements, elle s’est ensuite formée en psychothérapie et en hypnose thérapeutique afin de proposer une solution de thérapie brève (diplôme en Hypnose Humaniste et en Thérapie symbolique avancée à IFHE de Paris).

maCommune.info : L’hypnothérapie, qu’est-ce que c’est ?

Ketty Chapus : "L’hypnothérapie, c'est le fait de soigner, d'accompagner la personne par la parole. C'est de la thérapie avant tout, il n'y a rien de magique et ce n'est pas de l'hypnose de spectacle. Il s'agit de psychologie et de techniques éprouvées pour favoriser un changement positif et surtout durable. Le but est d'aller chercher les ressources inconscientes de la personne pour qu'elle aille mieux, tout simplement.

Je pratique essentiellement l'hypnose humaniste, particulièrement adaptée pour les personnes qui auraient peur de "perdre le contrôle" ou d'être "endormies". Avec ce type d'hypnose, la personne reste bien consciente de la séance, elle est encore plus consciente, guidée, elle prend ses décisions, participe par la parole et parfois physiquement à la séance proposée.

Grâce à la thérapie symbolique avancée, il est possible de soigner ce que la vie laisse de difficile en nous, que ce soit un trauma, des relations difficiles, des changements, un deuil, du transgénérationnel, des blessures d'enfance, ou tout ce qui nous semble inexpliqué ! En effet, en hypnose humaniste nul besoin de revivre le passé pour avancer, on travaille sur les émotions et les blessures et on utilise les symboles et archétypes afin de "réparer", de "reprogrammer" l'inconscient, le conscient et la Conscience ! C'est une expérience à part en état de conscience augmentée".

mC : comment se passe une séance type ?

Ketty Chapus : "Concrètement, la séance commence par le fait de faire connaissance, je suis à l'écoute, dans un environnement chaleureux, le local ELISEA, je mets la personne en confiance. Après une anamnèse précise, nous sommes en mesure de déterminer la problématique exacte et je propose alors le ou les protocoles adaptés. Une ou deux séances peuvent suffire pour régler le problème ou se sentir plus léger, apaisé, y voir plus clair ! Je fais donc une induction de type humaniste, une fois la personne en état modifié de conscience, je l'accompagne sur le chemin du mieux-être. L'accompagnement terminé, un échange sur les sensations éprouvées et conclusion de la séance qui aura duré de 1h à 1h30".

mC : Qu’est-ce que l’hypnothérapie peut apporter pour les personnes atteintes d’obésité ?

Ketty Chapus : "Concernant précisément les personnes atteintes d'obésité, les séances d'hypnose peuvent apporter des bénéfices sur différents aspects. Chaque personne a un parcours singulier qu'il est indispensable de prendre en compte, c'est pourquoi mes séances sont individualisées.?Encore une fois, sans généralité, l'hypnothérapie pourra alors être axée sur 😕 Compulsions et addictions ? Manque de confiance en soi, sentiment d'infériorité? Peurs diverses et changements, difficulté à avancer dans la vie? Sens à donner à sa vie et dans quel sens aller? Tout ce qui provoque un sentiment négatif, un sentiment d'étouffement, un "poids" dans le corps? Tout ce qui touche à l'identité, se reconnecter à soi, retrouver une identité solide, faire tomber le masque? Prise de recul, développement personnel ? Tout ce qui touche au transgénérationnel, à la famille? Traumatismes comme les deuil, agressions, maltraitance...?Et bien plus encore !

mC : Quel est le but des ateliers que vous mettez en place avec Elisea ?

Ketty Chapus : "En octobre, j'ai fait une présentation chez ELISEA, afin de faire connaître mon activité aux adhérents, mais aussi à toute autre personne intéressée. J'ai expliqué brièvement ce qu'est l'Hypnose Humaniste et ce que je propose comme décris ci-dessus. J'ai proposé aux volontaires une "poussée aux épaules", c'est une technique permettant de constater " l'état du corps" avant et après une séance, dans ce cas, il s'agissait simplement de montrer les déséquilibres présents de chacun.

J'ai ensuite accompagné les personnes dans "un bain d'hypnose", il s'agit de mettre les personnes en état modifié de conscience, mais en conscience augmentée. Elles ont passé un moment hors du temps, comme une relaxation, mais avec une conscience plus grande, une prise de hauteur apportant bien-être et compréhensions diverses. Je privilégie la thérapie en individuel, mais reste ouverte à une séance de groupe sur des thèmes en réflexion à ce jour".

