Mois sans tabac en Bourgogne Franche-Comté : le retour des animations

"L’accompagnement des fumeurs est primordial dans l’arre?t du tabac, ainsi de nombreux outils sont mis a? disposition, notamment sur le site internet de?die? et sur l’application Tabac info service", rappelle l'ARS BFC.

Nouveaute? 2022 : Respire, une e?mission de divertissement pour rassembler autour du Mois sans tabac

Pour la premie?re fois, Sante? publique France, en partenariat avec Radio France et France Te?le?visions, cre?e une e?mission de divertissement place?e sous le signe de la musique, de l’humour et de la solidarite?. Ce nouveau dispositif a pour objectif d’apporter une nouvelle forme de soutien collectif a? tous les fumeurs qui participent au de?fi Mois sans tabac, de?ja? bien connu des franc?ais.

Calendrier diffusion de l’e?mission

Culture Box : jeudi 10 novembre a? 21h10

France Bleu Bourgogne et Besanc?on : samedi 12 novembre a? 19h

France 3 : vendredi 18 novembre 2022

L’e?mission fera l’objet d’une e?valuation afin de mesurer son impact sur la mobilisation des fumeurs.

Un de?fi collectif qui multiplie par 5 les chances d'arre?ter de?finitivement la cigarette

Apre?s deux anne?es marque?es par la pande?mie de Covid-19, cette nouvelle e?dition du de?fi Mois sans tabac remet le collectif au centre de l’ope?ration tout en proposant des informations et des conseils pour que chacune et chacun puisse choisir sa strate?gie et se lancer dans l’arre?t du tabac.

Mois sans tabac est "un de?fi qui se rele?ve collectivement, gra?ce au soutien des diffe?rents acteurs (professionnels de sante?, partenaires, commerces de proximite?, proches...) qui accompagnent les participants pour tenir dans leur de?termination a? arre?ter de fumer. Des actions de terrain sont a? nouveau de?ploye?es pour e?tre au plus proche des fumeurs", assure l'ARS.

Un accompagnement personnalise? gra?ce a? des outils varie?s

"Chacun est diffe?rent dans sa lutte face au tabac. C'est pourquoi de nombreux outils et contenus tre?s varie?s et comple?mentaires sont propose?s pour un accompagnement personnalise? et adapte? au profil de chacun", indique l'ARS BFC.

Parmi l’ensemble des outils disponibles pour soutenir les participants, on retrouve :

Tabac info service, dispositif majeur de l’accompagnement a? l’arre?t du tabac, qui comprend :

Le site internet tabac-info-service.fr, qui propose de nombreux contenus d’aide et outils d’accompagnement (mise en contact avec un tabacologue, te?moignages, questions/re?ponses...) ; Le nume?ro d’aide a? distance 39 89, le service te?le?phonique gratuit de Tabac info service qui met en relation les fumeurs avec des professionnels de l'arre?t du tabac, les tabacologues, afin d’avoir un suivi personnalise? ; L’application d’e-coaching Tabac info service, conc?ue par l’Assurance Maladie en partenariat avec Sante? publique France et avec le concours de la Socie?te? francophone de tabacologie, qui se renouvelle et propose un programme d'e-coaching complet et personnalise? pour optimiser les chances d’arre?t de?finitif du tabac (astuces, vide?os de soutien, suivi des be?ne?fices de l'arre?t au quotidien...).

Sante? publique France propose aux participants de se retrouver sur les re?seaux sociaux. En s’inscrivant sur les pages Facebook, Twitter et Instagram, les fumeurs peuvent trouver chaque jour du soutien au sein me?me de la communaute?, des informations utiles et des conseils pour affronter la phase de sevrage.

Enfin, un kit d’aide a? l’arre?t Mois sans tabac comprend le programme de 40 jours –compose? de deux phases : 10 jours de pre?paration et 30 jours de de?fi – une roue des e?conomies et aussi cette anne?e deux flyers d’informations, l’un de?taillant les diffe?rents outils disponibles pour arre?ter de fumer et l’autre expliquant comment avoir recours a? un professionnel de sante? pour e?tre accompagne? tout au long de l’arre?t.

Ce kit est disponible gratuitement de?s l’inscription sur le site Mois sans tabac ou dans les 18.000 pharmacies partenaires de l’ope?ration.

Mois sans tabac en Bourgogne-Franche-Comte? : en 2022, le retour des animations de terrain en re?gion

A? l’e?chelon re?gional, le Mois sans tabac est anime? par l’Instance re?gionale d’e?ducation et de promotion de la sante? de Bourgogne-Franche-Comte? (Ireps BFC), de?signe?e Ambassadeur depuis 2017 par Sante? publique France et en charge du de?ploiement de l’ope?ration en re?gion sous le pilotage de l’Agence Re?gionale de Sante? BFC.

Ce de?ploiement en partenariat avec Tab'agir passe par le relais des campagnes de communication, la formation et l’accompagnement des acteurs implique?s ainsi que son e?valuation.

Apre?s 2 ans d’absence, les animations de terrain, a? l’image des "Villages Mois sans tabac" font leur grand retour. Cette anne?e, elles se pre?senteront sous la forme de journe?es de communication et d’e?ve?nementiels en centre commercial. Rencontre avec le public, information/orientation, prise en main des outils Mois sans tabac et autres outils d’accompagnement, e?change avec un spe?cialiste en tabacologie/addictologie en pre?sentiel ou a? distance... Tels seront les axes de ces temps forts.

Dates des stands Mois sans tabac en Bourgogne-Franche-Comte? :

· Le 27 octobre 2022, de 10h a? 17h au sein du Carrefour de Cre?ches sur Sao?ne (71)

· Le 5 novembre 2022, de 10h a? 17h au sein du Carrefour de Besanc?on Chalezeule (25)

Rappel des dispositifs de communication en BFC

L’Espace Mois sans tabac

Cet espace cre?e? en 2020 visant a? renforcer les connaissances des professionnels mais e?galement du Grand Public sur l’ope?ration Mois sans tabac et son de?ploiement en re?gion est disponible en acce?s libre dans l'espace #MSTBFC du site de l’Ireps.

Le fil rouge d’attractivite?

En 2021, un fil rouge d’attractivite? a e?te? mis en place pour la re?gion visant a? promouvoir le dispositif. Les objectifs e?tant de susciter l’inte?re?t et l’engagement des acteurs et des fumeurs, mais e?galement de les informer, les accompagner et les encourager tout au long de l’ope?ration.

Ce fil rouge se poursuit cette anne?e a? travers notamment la diffusion hebdomadaire de 4 nouvelles fiches me?mo tabac the?matiques durant le mois d’octobre suivi de 4 nouveaux podcasts te?moignages en novembre.

Groupe re?gional Facebook Mois sans tabac "Les bourguignons et les Francs-Comtois"

L’ope?ration Mois sans tabac en re?gion est e?galement anime?e au travers d’un groupe re?gional Facebook Mois sans tabac « les Bourguignons et les Francs-Comtois ».

Durant toute la dure?e de l’ope?ration messages de soutien, de valorisation, d’encouragement et de fe?licitations mais e?galement de partage d’ide?es et d’expe?riences sont re?gulie?rement poste?s afin d’accompagner les fumeurs dans leur de?marche d’arre?t du tabac.

La communaute? compte a? ce jour 779 membres. Vous pouvez rejoindre et/ou communiquer autour de ce groupe via le lien suivant : www.facebook.com

Dispositifs et structures d’accompagnement

Chaque anne?e, en novembre, la re?ussite des fumeurs qui rele?vent le de?fi de l’arre?t du tabac est en grande partie le re?sultat de la mobilisation d’acteurs dans leur de?marche d’accompagnement, de conseils et d’informations de?livre?s aux fumeurs qu’ils accueillent et aupre?s desquels ils interviennent.

Les professionnels et structures d’accompagnement en re?gion

Rendez-vous dans l'onglet "Mois sans tabac en re?gion" de l’espace Mois sans tabac du site de l’Ireps : ireps-bfc.org/sans-tabac

Re?pertoire re?gional des ressources spe?cialise?es de prise en charge des addictions

Publie? en de?but d’anne?e sur le site de l’ARS BFC, ce re?pertoire pre?sente une description des missions de chaque type de structure de prise en charge au regard des attendus possibles des usagers potentiels ainsi que des informations pratiques sur les modalite?s d’acce?s a? ces structures Repertoire re?gional addictologie

