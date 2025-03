Nouveau Nutri-Score : l'arrêté signé au ministère de la Santé, incertitude pour l'Agriculture

Interrogés par l'AFP, les cabinets de Catherine Vautrin (Travail, Santé, Solidarités, Famille) et de Yannick Neuder (Santé, Accès aux Soins) ont indiqué que ces derniers avaient signé l'arrêté sur la nouvelle mouture de cet étiquetage classant les produits alimentaires en fonction de leur composition et de leurs apports nutritionnels, confirmant une information de RMC.

"Les deux ministres s'engagent très clairement en faveur d'une application très rapide de l'arrêté", a-t-on précisé au cabinet de Mme Vautrin. Le ministère de l'Agriculture n'a, pour sa part, pas souhaité faire de commentaire, tandis que le ministère de l'Economie, lui aussi sollicité dans la matinée, n'a pas répondu dans l'immédiat. La signature des quatre ministres est requise pour l'entrée en vigueur du texte.

De précédentes équipes gouvernementales avaient validé cette nouvelle mouture, plus sévère avec certains produits transformés par l'industrie agroalimentaire pour tenir compte de récents travaux scientifiques. L'actuelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, avait assumé publiquement mercredi dernier de bloquer la publication de l'arrêté.

"L'arrêté est à ma signature. Je n'ai pas encore signé. Je ne sais pas quelles sont mes marges de manoeuvre pour en corriger les effets négatifs, mais croyez bien que je m'y intéresse de très près", avait-elle déclaré au Sénat.

L'indicateur donne de mauvaise note aux produits "remarquables" du terroir selon Annie Genevard

L'élue du Doubs, fief du fromage comté, reproche à l'indicateur de donner une mauvaise note aux produits "remarquables" du terroir ou des "magnifiques salaisons françaises", fromage et charcuterie notamment.

La ministre "cajole les lobbies et se moque de la santé publique", avait réagi vendredi l'association de consommateurs Foodwatch, invitant le gouvernement à "suivre les recommandations scientifiques au lieu de n'écouter que les intérêts privés" des agro-industriels.

L'association a adressé, avec la fédération d'associations de patients France Assos Santé et le Réseau Action Climat, une lettre ouverte au Premier ministre François Bayrou vendredi. Conçu par des spécialistes de la nutrition, le Nutri-Score a été mis en place en 2017 en France, sur la base du volontariat, et dans six autres pays européens.

L'étiquetage nutritionnel, l'interdiction des publicités pour des produits gras sucrés salés et la taxation des boissons sucrées sont "les politiques publiques les plus efficaces contre le surpoids et l'obésité", selon une étude du service statistique des ministères sociaux de juillet 2024.

