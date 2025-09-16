Mardi 16 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Justice

Procès Péchier : le deuxième avocat de l’accusé, Lee Takhedmit, jette l'éponge

Publié le 16/09/2025 - 11:53
Mis à jour le 16/09/2025 - 11:58

Lors du septième jour du procès de Frédéric Péchier, anesthésiste soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans deux cliniques de Besançon, ce mardi 16 septembre, le deuxième avocat de l’accusé, Me Lee Takhedmit, n’était pas présent aux côtés de son client. Pourquoi ?

© Élodie R.
© Élodie R.
Randall Schwerdorffer © Hélène Loget
1/3 - © Élodie R.
2/3 - © Élodie R.
3/3 - Randall Schwerdorffer © Hélène Loget

Randall Schwerdorffer, l’autre avocat de Frédéric Péchier, a confirmé que Me Takhedmit avait envoyé un courrier officiel ce mardi matin. "Ce que je sais, c’est qu’il avait des difficultés d’organisation à poursuivre ce dossier au jour le jour, ce qui est compliqué et donc, effectivement, je pense qu’il a préféré se déporter, tout simplement", a expliqué Me Schwerdorffer.

L’avocat restant à la défense assure qu'"il n’y avait aucune différence d’approche" entre lui et Me Takhedmit. "C’est une certitude. Après, sur la gestion d’audience, je pense que le problème est là : Me Takhedmit vient de Paris, c’est très compliqué, et c’est vrai que de ce côté-là, moi j’ai une exigence : qu’on soit constamment présents à l’audience. Je pense que c’était trop lourd à gérer tout simplement en termes organisationnels", a-t-il ajouté.

Et pour une question d’argent ?

Interrogé sur un éventuel motif financier, Me Schwerdorffer a assuré que "ce n’est pas en lien direct. Sur ce point-là, Me Takhedmit a toujours été très clair : son intervention n’était pas dictée par l’argent. Il est convaincu de l’innocence de Frédéric Péchier et est content de faire partie de notre équipe depuis deux ans".

L’avocat a précisé que "ce dossier est très lourd à gérer, je n’ai pas eu d’explications que ça (…) En réalité, il s’est retrouvé, je pense, dans l’impossibilité de suivre convenablement pour lui le procès au quotidien".

"Si demain je tombe malade, le procès s’arrêtera"

Me Schwerdorffer a également rappelé les difficultés financières de la défense. "Le problème financier est toujours là, sur l’égalité des armes au procès pénal. J’avais aussi attiré l’attention sur le fait qu’on aurait un procès qui ne serait pas équitable. Pourquoi ? Parce que la défense n’a pas de moyens. Je suis tout seul et je n’ai pas les moyens d’avoir une équipe autour de moi comme je voulais la construire, je n’ai pas de budget pour le faire", a-t-il expliqué.

Il a ajouté : "Certains ont voulu réduire ça à une question de rémunération, mais ce n’est pas une rémunération, c’est aussi un budget. Et le budget pour ce dossier, c’était un budget pour un partenaire pendant quatre mois, un autre avocat, plus une juriste… je n’ai pas ce budget-là, donc je suis tout seul. Si effectivement demain je tombe malade, le procès s’arrêtera".

Qui pour épauler Me Schwerdorffer ?

Quant à la sœur de Frédéric Péchier, Juliette Péchier, avocate présente sur le banc de la défense depuis le début du procès, "elle n’est présente qu’à titre de juriste, elle n’est pas présente en tant qu’avocate plaidante, elle ne peut pas me remplacer non plus", a précisé Me Schwerdorffer.

L’avocat a insisté : "Personne, en l’état, ne peut me remplacer dans ce dossier puisque Me Spatafora – avocate associée de Randall Schwerdorffer – connaissait parfaitement ce dossier jusqu’en 2019. Depuis 2019, elle n’intervenait que de façon très ponctuelle et elle n’a pas préparé cette audience de cour d’assises, qui est quand même une audience extrêmement volumineuse".

anesthesiste avocat cour d'assises empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer

Publié le 16 septembre à 11h53 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Soit Frédéric Péchier était incompétent, soit il savait ce que la patiente avait”

La cour d'assises du Doubs a examiné vendredi 12 septembre 2025 les secours apportés par l'anesthésiste Frédéric Péchier à une femme en arrêt cardiaque, selon un protocole qui, pour l'accusation, prouve qu'il connaissait la nature du poison qui lui avait été administré. Des débats techniques se sont ainsi enchaînés autour d’un poison et d’un remède.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 12 septembre à 16h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

“Arrêter l’hécatombe” : le rôle clé des lanceurs d’alerte dans le procès Péchier

Deux anesthésistes, qualifiés de "lanceurs d’alerte", ont mis en lumière ce que la justice décrit comme le "tabou de l’assassinat médical". Jeudi 11 septembre 2025, quatrième jour du procès, la cour d’assises du Doubs s’est penchée sur l’origine de l’affaire des 30 empoisonnements dont 12 mortels reprochés au docteur Frédéric Péchier.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 12 septembre à 07h38 par Alexane
Besançon
Justice

“Un alibi monté de toutes pièces” : les débats s’intensifient au procès de Frédéric Péchier à Besançon

La cour d’assises du Doubs poursuit l’examen du dossier de Frédéric Péchier, l’ancien anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements présumés entre 2008 et 2017. Ce mercredi 10 septembre, troisième jour du procès, les débats ont porté sur les cas de deux patients : Sandra Simard et Jean-Claude Gandon.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 10 septembre à 21h13 par Alexane
Besançon
Justice

“On tombait systématiquement sur le Dr Péchier” : l’enquête sous la loupe

Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer stéphane giuranna
Publié le 9 septembre à 21h38 par Alexane
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour “armes du crime”

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 septembre à 13h01 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : énumération complète et chronologique de l’audience de ce lundi

+ interview vidéo des avocats de la défense • L’après-midi du 8 septembre 2025 a été consacrée à une présentation concise des faits reprochés à l’accusé, Frédéric Péchier. Une lecture à trois voix effectuée par la présidente Delphine Thieberge aidée de ses deux assesseurs et qui durera près de 3 heures 30 au tribunal de Besançon.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 8 septembre à 20h08 par Elodie Retrouvey

Justice

Besançon
Justice

Procès Péchier : le deuxième avocat de l’accusé, Lee Takhedmit, jette l’éponge

Lors du septième jour du procès de Frédéric Péchier, anesthésiste soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans deux cliniques de Besançon, ce mardi 16 septembre, le deuxième avocat de l’accusé, Me Lee Takhedmit, n’était pas présent aux côtés de son client. Pourquoi ?

anesthesiste avocat cour d'assises empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 16 septembre à 11h53 par Alexane
Besançon
Justice

Revivez la première semaine du procès de l’anesthésiste Frédéric Péchier à Besançon

La première semaine du procès du docteur Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s'est tenu du 8 au 12 septembre 2025 à Besançon. Revivez chronologiquement les cinq jours de ce premier procès hors normes. 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 13 septembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Soit Frédéric Péchier était incompétent, soit il savait ce que la patiente avait”

La cour d'assises du Doubs a examiné vendredi 12 septembre 2025 les secours apportés par l'anesthésiste Frédéric Péchier à une femme en arrêt cardiaque, selon un protocole qui, pour l'accusation, prouve qu'il connaissait la nature du poison qui lui avait été administré. Des débats techniques se sont ainsi enchaînés autour d’un poison et d’un remède.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 12 septembre à 16h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

“Arrêter l’hécatombe” : le rôle clé des lanceurs d’alerte dans le procès Péchier

Deux anesthésistes, qualifiés de "lanceurs d’alerte", ont mis en lumière ce que la justice décrit comme le "tabou de l’assassinat médical". Jeudi 11 septembre 2025, quatrième jour du procès, la cour d’assises du Doubs s’est penchée sur l’origine de l’affaire des 30 empoisonnements dont 12 mortels reprochés au docteur Frédéric Péchier.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 12 septembre à 07h38 par Alexane
Besançon
Justice

“Un alibi monté de toutes pièces” : les débats s’intensifient au procès de Frédéric Péchier à Besançon

La cour d’assises du Doubs poursuit l’examen du dossier de Frédéric Péchier, l’ancien anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements présumés entre 2008 et 2017. Ce mercredi 10 septembre, troisième jour du procès, les débats ont porté sur les cas de deux patients : Sandra Simard et Jean-Claude Gandon.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer
Publié le 10 septembre à 21h13 par Alexane
Besançon
Justice

“On tombait systématiquement sur le Dr Péchier” : l’enquête sous la loupe

Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.

anesthesiste décès empoisonnement frédéric péchier randall schwerdorffer stéphane giuranna
Publié le 9 septembre à 21h38 par Alexane
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour “armes du crime”

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

cour d'assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 septembre à 13h01 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : énumération complète et chronologique de l’audience de ce lundi

+ interview vidéo des avocats de la défense • L’après-midi du 8 septembre 2025 a été consacrée à une présentation concise des faits reprochés à l’accusé, Frédéric Péchier. Une lecture à trois voix effectuée par la présidente Delphine Thieberge aidée de ses deux assesseurs et qui durera près de 3 heures 30 au tribunal de Besançon.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier
Publié le 8 septembre à 20h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : ”J’ai un dossier qui m’a convaincu de sa culpabilité” (Me Berna)

Le procès de Frédéric Péchier a commence ce lundi 8 septembre au palais de justice de Besançon. Après une longue matinée durant laquelle les 170 témoins et experts ont été appelés, ainsi que l’ensemble des 156 parties civiles, Me Frédéric Berna, avocat de plusieurs familles de victimes s’est exprimé à la sortie de l’audience.

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric berna frédéric péchier victime
Publié le 8 septembre à 14h43 par Alexane

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

La Rochère fête ses 550 ans avec un verre signé matali crasset
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 16.77
couvert
le 16/09 à 12h00
Vent
4.7 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
72 %
 