Retraites, prix du gaz, tabac, TV… Ce qui change au 1er novembre 2023

Les retraites complémentaires du privé

Les retraites pour les retraités du secteur privé sont revalorisées dès ce mercredi à hauteur de 4,9%. Une augmentation décidée par le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco, la retraite complémentaire de l’ensemble des salariés du privé en France.

Le prix du gaz

Depuis le 1er juillet dernier, les tarifs réglementés de vente du gaz (TVR) ont été supprimés. Depuis cette suppression, la Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois un prix repère de vente de gaz naturel pour les particuliers. En novembre 2023, le prix repère moyen s’élève à 91,04 €/MWh, soit une ”légère augmentation” par rapport au mois d’octobre ”en raison de la remontée des prix de gros du gaz observée à l’automne”, précise service-public.fr . Toutefois, le prix conseillé de l’abonnement est stable avec un prix annuel situé entre 102,94 € TTC et 257,18 € TTC.

La trêve hivernale

Comme chaque année, la trêve hivernale, inscrite dans la loi depuis 1956 suite à un appel de l’Abbé Pierre, empêche les propriétaires d’expulser leurs locataires pour ”cause d’impayés successifs” du 1er novembre au 31 mars. Par ailleurs, les coupures de gaz et d’électricité sont également interdites.

Pneu hiver ou équipement

Il est obligatoire d'équiper son véhicule de pneus hiver ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 dans certaines zones montagneuses.

Le taux d’usure

Le taux d’usure (taux maximal auquel une banque a le droit de vous prêter de l’argent) applicable au 1er novembre sera de 5,91% pour les prêts de 20 ans et plus. Un taux qui augmente de manière plus limitée que les mois précédents. Au 1er janvier 2023, de nouveaux taux d'usures ont été définis en fonction des calculs effectués par la Banque de France au regard des statistiques du 4ème trimestre 2022. Toutefois, depuis le 1er février 2023, et ce jusqu'en 2024, le taux d'usure est recalculé tous les mois par la Banque de France.

Mois sans tabac

À partir de mercredi et pendant 30 jours, la campagne Moi(s) sans tabac revient pour encourager les fumeurs à arrêter de fumer. Pour participer au challenge, les participants peuvent s’inscrire sur le site tabac-info-service.fr pour recevoir un kit gratuit d’aide à l’arrêt, des vidéos et des podcasts pour avoir des conseils et des annuaires pour trouver des professionnels de santé.

Disney +

Au 1er novembre, Disney+ appliquera de nouveaux tarifs. Les abonnés actuels devront payer 3 € de plus par mois, soit 11,99 €, pour bénéficier du même service. L'offre à 8,99 €/mois reste, mais elle sera restreinte à deux écrans au lieu de quatre et la qualité vidéo limitée à la Full HD.