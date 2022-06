Santé : 35.000€ de bourse attribués à deux médecins du CHU de Besançon

Chaque année Le don du souffle offre une bourse destinée à financer des projets de recherche dans ses domaines d'intérêts : pathologies aigües ou chroniques, maintien à domicile, interfaces ville-hôpital, qualité des soins. Les membres de son Comité d’études et de réflexions scientifiques médicales (CERSM ) ont désigné les deux lauréats. "Caractérisation du profil psychique des patients asthmatiques sévères"

Le professeur Cindy Barnig, en pneumologie, pour le projet intitulé "Caractérisation du profil psychique des patients asthmatiques sévères". Il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude relative au profil psychologique des patients asthmatiques et, alors que les patients asthmatiques sévères sont les plus complexes à prendre en charge, aucune donnée concernant cette population n’est disponible.

Le projet vise à décrire le profil psychique des patients asthmatiques sévères en évaluant les stratégies développées pour faire face au stress, leurs traits de personnalité, leurs types d’attachement mais également leur degré d’anxiété et de dépression, leur qualité de vie, et l’alliance thérapeutique patient-médecin.

"Mieux appréhender la dimension psychique globale de ces patients permettra de proposer des programmes d’éducation thérapeutique mieux ciblés en fonction de leurs compétences psychosociales et ainsi d’améliorer la prise en charge globale de la maladie", nous explique-t-on.

"Intérêt du profil perfusionnel et métabolomique pancréatique dans le développement des fistules pancréatiques après duodénopancréatectomie céphalique"

Le docteur Alexandre Doussot, en chirurgie digestive et cancérologique, pour le projet nommé "Intérêt du profil perfusionnel et métabolomique pancréatique dans le développement des fistules pancréatiques après duodénopancréatectomie céphalique".

La fuite pancréatique est la complication la plus redoutée après ablation d’une partie du pancréas. Elle est généralement responsable d’infection et d’hémorragie postopératoire et constitue la première cause de mortalité après ce type de chirurgie. L’objectif de cette étude est d’identifier de nouveaux marqueurs prédictifs fiables du risque de fuite pancréatique tels que l’analyse métabolomique et perfusionnelle du pancréas, en peropératoire.

"La prédiction de ce risque permettra notamment de définir la stratégie la plus adaptée pour prévenir la survenue et la gravité de fuite pancréatique après pancréatectomie et donc réduire le risque de mortalité", est-il précisé.

La remise des prix s’est tenue le 13 juin. Les bourses ont été remises aux lauréats par le professeur Georges Mantion, président du CERSM.

(Communiqué)