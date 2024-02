Suppressions de classes et de postes d'enseignants : colère au collège de Valdahon

"Nous avons appris que nous allons perdre quatre postes de profs et quatre classes. Nous sommes effondrés et également en colère, face à ces mesures", explique une enseignante du collège Edgar Faure à Valdahon. Selon elle, la mise en place du "choc des savoirs" va "stigmatiser les élèves en difficulté, désorganiser et dégrader tous les emplois du temps et ça mettra également en danger les classes spécifiques (classe orientation, environnement…)".

Pour rappel, Nathalie Albert-Moretti, rectrice de l’académie de Besançon, expliquait en janvier dernier que les moyens avaient été revus à la baisse en raison d’une importante perte d’effectifs.