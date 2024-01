“Un Défi pour des vies” revient en juin 2024

La prochaine édition “ Un défi pour des vies”, organisée par la Sapaudia Franche-Comté, aura lieu le 27, 28, 29 juin 2024. Ce parcours de 420 kilomètres à vélo à travers la région est organisé dans un élan de solidarité afin de valoriser l'accompagnement du handicap et la recherche de donneurs de moelle osseuse.

La Sapaudia, créée en 2008, est une association qui, grâce à ses défis sportifs, met en lumière la recherche de donneur volontaire de moelle osseuse et l’accompagnement du handicap sous toutes ses formes.

L’association est à la recherche des ses 120 cyclistes et tandems pour participer à la prochaine édition du Défi pour des vies qui aura lieu le 27, 28 et 29 juin 2024. Ce défi consiste à parcourir environ 420 kilomètres à vélo, dont 4.000 mètres de dénivelé positif et ce, en moins de 24 heures d’effort. Un défi personnel, qui pour beaucoup implique un dépassement de soi. Il s’agit également, pour les organisateurs, d’un “véritable défi collectif à l’image du vivre-ensemble”.

L’évènement est marqué par des coureurs portant la même tenue, “synonyme de solidarité” permettant de mettre en lumière les causes défendues par l’association. La Sapaudia profite également de ce défi sportif pour “intégrer dans le peloton des personnes concernées par le handicap”.

L’organisation recherche des cyclistes, des motards, des accompagnants et des bénévoles pour garantir le bon déroulement de ces trois jours. La participation au défi est réservée aux adhérents à l’une des Sapaudia. Il est possible de le devenir lors de l’inscription. Différents documents sont à prévoir tels que le certificat médical, la carte vitale et une assurance responsabilité civile.

Les inscriptions à l’édition 2024 du “Défi pour des vies” sont déjà ouvertes et sont possibles uniquement sur internet : La Sapaudia Franche-Comté