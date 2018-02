Hiver : attention aux intoxications au monoxyde de carbone !

Le service départemental d’incendie et de secours du Jura rappelle quelques règles en matière de prévention aux intoxications au monoxyde de carbone.

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?

Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux. Il ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué. On peut aussi s’évanouir ou même en mourir. Pour parler du monoxyde de carbone, on parle également de "CO".

D’où vient le monoxyde de carbone ?

Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Ces appareils (cuisinière, chaudière et chauffe- eau, chauffage d’appoint pas électrique, poêle, cheminée, brasero et barbecue, groupe électrogène, moteur de voiture, de moto ou d’appareil de bricolage) peuvent produire du monoxyde de carbone quand ils ne marchent pas bien.

Pour se protéger

Installez impérativement les groupes électrogènes, braseros et barbecues à l'extérieur des bâtiments.

N’obstruez pas les ventilations et ouvertures des logements qui permettent à l'air de circuler (sous les portes, dans la cuisine, la salle de bain, etc.)

N'utilisez pas pour vous chauffer : des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero, etc.), les chauffages d'appoint à combustion en continu. Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence (au maximum 2 heures de suite et dans une pièce avec aération)

Faites contrôler annuellement par un professionnel vos appareils de chauffage

Si vous utilisez un poêle à bois, n’utilisez que du bois (sans vernis et sans peinture)

Ne laissez pas votre moteur de voiture allumé dans le garage

Aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes, même en hiver.

En cas de symptômes aigus