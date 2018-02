Sommeil agité : 8 astuces pour bien dormir…

n°1 : Éviter la cigarette, l'alcool, le café…

D'abord, il est important de proscrire les produits dits "excitants" après 16 heures qui perturbent l'endormissement tels que le café, les sodas, l'alcool, les jus de fruits. Préférer les infusions, tisanes ou tout simplement un verre d'eau.

La cigarette est également un excitant qu'il faut éviter.

n°2 : Goûter à 4h, repas léger à 19h…

Si certains peuvent penser que d'avoir le ventre bien rempli permettrait de dormir mieux, c'est faux. La question n'est pas non plus de se coucher le ventre vide ! Les diététiciens proposent souvent de manger une collation (amendes, chocolat noir, yaourt, fruits…) à 16h30 ou 17 heures pour mettre en route la mélatonine, l'hormone du sommeil. Vers 19h30, un repas léger permettra à l'organisme de se reposer dans de bonnes conditions.

n°3 : Dormir dans une chambre fraîche, y compris en hiver…

Dormir dans une chambre à coucher trop chaude n'est pas une bonne idée pour dormir correctement. Il est conseillé de dormir dans une pièce à 18 ou 19°C. Bien sûr, il est important d'aérer la chambre tous les jours pendant ¼ d'heure minimum.

n°4 : Téléphones et ordinateurs à bannir de la chambre…

Pour obtenir un sommeil profond, il est nécessaire d'arrêter de regarder son smartphone, son ordinateur, sa tablette et la télévision au moins une heure avant le coucher. La lumière bleue qui se dégage de ces appareils est particulièrement excitante pour le cerveau et les yeux (lumière proche de celle du jour).

En revanche, la lecture de quelques pages d'un livre peut aider à s'endormir tranquillement.

n°5 : Aller aux toilettes avant le coucher !

Ça paraît bête comme ça, mais il est important d'aller faire un petit tour aux toilettes juste avant de se coucher pour éviter d'être ennuyé pendant la nuit et perdre le fil du sommeil.

n°6 : Écouter son corps !

Lors que l'organisme est fatigué, il donne des signes : bâillements, paupières lourdes… Il est important d'être attentif à ces signes pour les prendre en compte et se mettre au lit.

n°7 : Inutile d'aller au lit sans être fatigué…

Aller se coucher sans être vraiment fatigué n'aide pas à l'endormissement. Ce n'est pas parce qu'on est allongé sous la couette que le corps va s'endormir… Rester au lit sans avoir sommeil peut accroître l'anxiété et l'énervement.

n°8 : Consulter un centre du sommeil…

À Besançon, il existe un centre du sommeil au centre hospitalier. Le service prend en charge les pathologies du sommeil et de l'éveil de l'adulte, de l'enfant et du nourrisson. Il est constitué d'un service de consultations et d'un service d'hospitalisation.