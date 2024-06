250 boulangeries mobilisées pour le don d’organes et de tissus

A l’occasion de la journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Besançon renouvelle pour la seconde fois son partenariat avec des boulangers Francs-comtois. Cette année, l’opération s’étend aux boulangers de Haute-Saône et du Jura.

Mais pourquoi un partenariat avec des boulangers ? Pour le CHU, l’objectif de cette opération est de "s’informer, se positionner, en parler à ses proches", à propos du don d’organe. Pour l’atteindre, il faut toucher le plus grand nombre de personnes, or les boulangeries sont des commerces de proximité au contact quotidien du grand public. Après l’union patronale de la boulangerie du Doubs, la fédération des artisans boulangers-pâtissiers de Haute-Saône et la fédération des boulangers du Jura ont rejoint l’opération.

250 boulangeries mobilisées

Du 17 au 23 juin 2024, les clients de 250 boulangeries de la région repartiront avec des sachets aux couleurs de la cause défendue. Ils pourront par ailleurs retrouver la mascotte conçue pour représenter toutes les actions de sensibilisation de la coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus, par le CHU de Besançon, dans le but de "marquer les esprits et avoir une identité pérenne", précise le communiqué.

De plus, les boulangeries demandeuses de Besançon et ses alentours accueilleront des infirmières de la coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus, toujours dans le but de sensibiliser les clients et donner plus d’informations.

Zoom sur le don d’organes

En France, une personne qui n’a pas exprimé son refus est considérée comme donneuse, à sa mort. En France, 63.000 vivent grâce à une greffe d’organe et 10.000 nouvelles personnes en ont besoin tous les ans. En 2023, au CHU de Besançon, 290 greffes ont été réalisées au total.