Bénévoles au don du sang : une mission essentielle qui manque de volontaires en Bourgogne Franche-Comté

À l’approche de la journée du bénévolat, l’EFS Bourgogne-Franche-Comté met en avant les bénévoles qui font vivre le don de sang au quotidien, et alerte sur la difficulté des associations à recruter de nouveaux membres dans un communiqué du 1er décembre 2023.

En Bourgogne-Franche-Comté, 250 associations pour le Don de Sang Bénévole sont recensées et œuvrent chaque jour pour faire vivre le don de sang dans leurs communes : réservation des salles municipales, accueil et collation lors des collectes, actions de promotion du don toute l’année, etc.

”Cette implication forte et constante des bénévoles est essentielle pour l’EFS, qui s’appuie sur leur connaissance du territoire et leur ancrage local pour organiser près de 30 collectes chaque semaine dans la région”, affirme l’EFS.

Aujourd’hui, plusieurs études* sur les tendances du bénévolat en France constatent son évolution : l’engagement associatif tend à diminuer au profit d’un engagement plus informel. Parmi les interrogés qui ont indiqué s’engager bénévolement, ils étaient 23% à le faire au sein d’une association en 2010, contre 20% en 2022 (-3 points).



Les plus de 65 ans s’engagent moins dans l’associatif : en 2023, 25% des plus de 65 ans sont bénévoles dans une association, alors qu’ils étaient 38% en 2010 (-13 points).



Une piste prometteuse : le certificat mobilisateur

Si le constat sur les plus âgés révèle un repli, ces mêmes études* indiquent un engagement croissant chez les moins de 35 ans : ils étaient 16% à s’engager dans une association en 2010 et sont désormais 25% ! (+9 points).



Une évolution sociétale que l’EFS Bourgogne-Franche-Comté a pu anticiper : ”Nous avons imaginé dès 2018 un programme de bénévolat plus informel, plus attractif pour les nouvelles générations, explique Marion Le Blond, Directrice communication-marketing. Il nous semblait déjà indispensable à l’époque de trouver des solutions pour aider nos précieuses associations de bénévoles à préparer l’avenir de leur engagement.”



Imaginé en Bourgogne-Franche-Comté, ce programme de bénévolat nouvelle génération a été déployé en 2019 dans la région et figure parmi les pistes envisagées pour épauler les bénévoles associatifs qui peinent à recruter de nouveaux membres. À ce jour, 170 jeunes bénévoles ont déjà été formés et ont réalisé 281 missions de promotion. Parmi eux, 59 ont même obtenu leur certificat de mobilisateur du don de sang.

*Barome?tre France Be?ne?volat / IFOP 2022 ; La France be?ne?vole, e?ditions 2019. Enque?te IFOP 2023 pour Recherches & Solidarite?s

Infos +

Différents niveaux d’engagement :