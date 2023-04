Ça y est, les lettres sont posées sur l’ancien conservatoire…

”Là c’est du concret, là on sait que ça arrive”, s’esclaffe Odile qui s’est arrêtée pour prendre l’enseigne en photo ce jeudi 13 avril en début d’après-midi. ”J’ai hâte de venir voir la déco et de goûter au talent de la petite Loiseau !” nous dit-elle avant de repartir.

Quelques minutes plus tard, ce sont Mario et son épouse Martine qui s’arrêtent pour admirer le nom du restaurant et tenter d'en apercevoir l'intérieur. ”C’est une très bonne nouvelle pour Besançon, mais nous, on n’aura sûrement pas les moyens de venir manger-là, on verra !”, nous confie Martine.

“Exprimer le terroir de Bourgogne Franche-Comté”, telle est la philosophie de ce nouvel établissement de la galaxie Loiseau, qui s’attachera à faire vivre la dynamique d’ancrage cher à la Maison. Blanche Loiseau, la cadette de Dominique et Bernard Loiseau prendra la tête des cuisines de cet établissement.

Après son inauguration le 20 avril en fin de journée, le bistro chic ouvrira au public vendredi 21 avril à midi.