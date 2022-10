Covid-19 : la circulation du virus toujours en hausse en Bourgogne Franche-Comté

La circulation du virus affiche toujours une tendance à la hausse dans la région, où l’ARS incite de nouveau à la vaccination et à la prévention pour tenir à distance le Covid-19, et tous les virus de l’hiver…

Le taux d’incidence de l’épidémie de Covid-19 en population générale augmente encore cette dernière période pour atteindre 750 cas pour 100 000 habitants en Bourgogne-Franche-Comté, où le taux de positivité des tests, proche de 34%, enregistre également une progression. La circulation virale concerne toutes les classes d’âges, et notamment les personnes les plus âgées. Si la situation hospitalière reste à ce stade maîtrisée, les indicateurs marquent une nouvelle hausse.

Dans ce contexte, et conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), la campagne pour un rappel vaccinal a été lancée le 3 octobre, au bénéfice des 60 ans et plus, des personnes immunodéprimées ou présentant des risques face à la maladie, de leur entourage et des professionnels de santé, ou encore des femmes enceintes.

Depuis mars 2020, 6.814 personnes sont décédées d’une forme sévère de COVID-19 dans les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Le nombre de décès en établissements médico-sociaux s’établit à 2 513 personnes.

La nouvelle campagne repose sur des vaccins bivalents, ciblant à la fois la souche originelle du virus et le variant actuellement en circulation, et disponibles chez les professionnels de santé de ville.

Des gestes barrières contre la grippe et la bronchiolite aussi

Alors que s’ouvre la période hivernale – très propice à la circulation des virus tels que la grippe ou la bronchiolite–l’ARS en appelle par ailleurs au recours quotidien à nos moyens de protection usuels que sont les gestes barrières.