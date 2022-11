Covid-19 : l'épidémie reste active dans la région, à l'arrivée des virus hivernaux

Les tumeurs neuroendocrines sont un groupe de tumeurs rares qui se développent dans les cellules du système neuroendocrinien, présentes dans les organes du corps humain. Le poumon, le pancréas et l’intestin grêle sont les organes les plus fréquemment touchés par une TNE. En Franche-Comté, on estime autour de 80 le nombre de nouveaux patients atteints de TNE chaque année.