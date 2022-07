Covid-19 : les plus de 60 ans appelés à faire un deuxième rappel vaccinal

L’épidémie s’est encore intensifiée ces sept derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté, où tous les indicateurs sont à la hausse. Au premier jour des congés scolaires, l’ARS en appelle de nouveau à user des bons réflexes de protection et incite fortement les plus de 60 ans à faire leur deuxième dose de rappel vaccinal.

Le taux d’incidence en population générale dépasse les 1 000 cas de Covid pour 100 000 habitants en Bourgogne-Franche-Comté, où la circulation du virus enregistre une nouvelle forte hausse sur la dernière période. Le taux de positivité, qui augmente de 5 points par semaine depuis près d’un mois, approche les 35%. La prise en charge des patients atteints de formes sévères de la maladie implique une augmentation de l’activité hospitalière

Pour un été et un automne sereins, l’Agence appelle toutes les personnes de plus de 60 ans à se faire vacciner sans attendre. Objectif double : réactiver leur protection immunitaire et se protéger contre les formes graves de la maladie. Les rendez-vous peuvent être pris directement auprès de son professionnel de santé de proximité : médecin, pharmacien, infirmier…