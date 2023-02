Développement rural : le Doubs reçoit deux millions d'euros de fonds européens

Pour rappel, la mesure Leader est un programme de soutien destiné aux territoires ruraux et péri-urbains, cofinancés au titre du Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural) par l’Union Européenne. Dans le cadre de la préparation du programme Leader pour 2023-2027, la région Hauts-de-France avait lancé un appel à manifestation d'intention pour identifier les territoires candidats au prochain programme.

Sélectionné territoire Leader par la région Bourgogne-Franche-Comté, le Petr (Pôle d'équilibre territorial et rural) du Doubs central aura donc pour mission d'accompagner et de soutenir financièrement des projets portés par des collectivités, des associations ou des entreprises. Ces acteurs permettront de renforcer l’attractivité du territoire en développant des services à la population, de favoriser un urbanisme durable répondant aux enjeux de la transition écologique et énergétique et la gestion durable des ressources du territoire.

"La stratégie Leader du Doubs central pour la période 2023-2027 a été le fruit d’une concertation avec les acteurs socio-économiques du territoire et porte une ambition forte : œuvrer pour que l’adaptation au changement climatique au travers des transitions énergétique et écologique devienne une préoccupation majeure et réponde aux besoins des habitants. " - Thomas Vigreux, président du Petr du Doubs central.

La prochaine étape sera le conventionnement officiel avec la région Bourgogne-Franche-Comté, autorité de gestion des fonds européens, qui devrait avoir lieu cet été.

Sur la période 2014-2022, le Petr du Doubs central avait bénéficié d'une enveloppe de 3,8 millions d'euros.