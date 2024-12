Don de sang pour les fêtes : l’EFS appelle à faire “un cadeau qui sauve des vies”

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Établissement français du sang (EFS) appelle à la mobilisation des citoyens à travers sa campagne de communication "le père Noël n’est pas toujours celui qu’on croit". Sang, plasma ou plaquettes : chaque don compte pour répondre aux besoins des patients et les lieux de collecte restent ouverts en décembre durant cette période festive.

Le don de sang est un geste essentiel, surtout en cette période de fin d’année. Alors que les préparatifs des fêtes battent leur plein et que les familles se réunissent, l’EFS invite chacun à prendre le temps de venir donner son sang, son plasma ou ses plaquettes et participer ainsi à cette grande chaîne de solidarité qui sauve des vies chaque jour.

Les besoins restent importants, même pendant les fêtes

L’EFS constate chaque année une baisse des dons en fin d’année, avec une offre de collecte diminuée du fait des jours fériés, de l’absence de collecte dans les entreprises et établissements d’enseignement. Pourtant, les besoins des patients, eux, restent quotidiens. "600 dons sont nécessaires chaque jour dans notre région" rappelle l’EFS. C’est pourquoi l’établissement fait appel "à la générosité de tous en cette période des fêtes de fin d’année, synonyme de partage et de solidarité".

Porteurs du groupe sanguin A, B, O, avec un rhésus positif ou négatif : l’ensemble des donneurs est invité à prendre rendez-vous et pour garantir le soin de tous les malades, il est indispensable que de nouveaux candidats sautent le pas.

De nombreuses collectes de sang sont prévues en décembre et nos Maisons du don restent ouvertes pendant la fin d’année pour des dons de sang, de plasma ou de plaquettes.

"Le mois de décembre, c’est le mois de la générosité où on se retrouve souvent en famille pour partager des moments ensemble" rappelle Marion Le Bond, directrice communication marketing à l’EFS de Bourgogne Franche-Comté. Mais c’est aussi l’occasion "d’aller donner son sang, seul ou avec ses proches, et de faire un cadeau qui sauve des vies !". Décembre rime aussi pour beaucoup avec vacances, une « raison de plus pour profiter de ce temps libre pour donner un peu de son temps aux patients qui en ont besoin » ajoute la directrice avant de conclure "en décembre, vous avez le pouvoir de faire un cadeau extraordinaire, le père Noël serait presque jaloux !"

Un grand geste : le meilleur des cadeaux

Vous hésitez encore ? L’EFS vous rassure :

Quelques minutes suffisent pour sauver la vie de patients : 1 don de sang permet de sauver 3 vies.

Pas besoin de bonnet rouge ou de bottes, une simple manche relevée suffit.

Vous serez accueilli(e) avec un sourire, une collation, et la fierté d’avoir accompli un geste essentiel.

Donner son sang, son plasma ou ses plaquettes, c’est aussi prendre soin des autres, et cela vaut bien une petite pause dans la frénésie des préparatifs de Noël.

Pour savoir où donner, seul, entre amis ou en famille, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou l’appli Don de sang.

EFS Besançon