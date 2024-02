En tension, l’hôpital de Pontarlier lance un appel à la population

VIDÉO • Ne dites plus ”salle de shoot” mais ”halte soin addiction”. La différence réside dans un accompagnement plus important des personnes souffrant de toxicomanie, en particulier liée au crack et à l’héroïne, qu’un simple lieu pour consommer de la drogue "proprement". La maire de Besançon Anne Vignot souhaite qu’une halte santé addiction s’ouvre à titre expérimentale dans la ville avant fin 2024. Explications.