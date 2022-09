Endométriose : une filière de soins créée en Bourgogne-Franche-Comté

Pour "fédérer et coordonner" les actions menées dans la région Bourgogne Franche-Comté, une filière de soins de l’endométriose a été constituée le 8 février 2022, sous forme associative de loi 1901.

L’endométriose touche près d’une femme sur dix et représente la première cause d’infertilité en France. Il peut s’écouler entre sept et dix ans pour que le diagnostic soit posé. "En cas de douleurs durant les règles, douleurs pendant les rapports sexuels - dyspareunie, douleurs pelviennes fréquentes, il faut consulter un professionnel de santé (médecin généraliste, gynécologue ou sage-femme)."

Qu’est-ce que l’endométriose ?

L’endométriose est une maladie inflammatoire chronique de l’appareil génital féminin qui s’explique par le développement d’une muqueuse utérine (l’endomètre) en dehors de l’utérus colonisant d’autres organes (système digestif, système urologique…). C’est une pathologie complexe qui touche uniquement les femmes en âge de procréer. Les symptômes les plus évocateurs sont les douleurs durant les règles, les douleurs pendant les rapports sexuels.

Un enjeu de santé publique

Pour améliorer la prise en charge des femmes concernées par cette pathologie et lutter contre l’errance médicale, une stratégie de lutte contre l’endométriose a été lancée en mars 2021 par le ministère des Solidarités et de la Santé.

L’objectif de cette stratégie repose sur cinq axes à savoir la détection, le parcours de soins des patientes, leur prise en charge, la recherche et la communication. Des pistes de réflexion ont été engagées :

Renforcer la formation et la sensibilisation de tous les acteurs concernés (médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes, radiologues, médecins du travail, infirmiers scolaires) pour repérer les symptômes de la maladie ;

Améliorer le parcours de soins en généralisant la création des filières de soins régionales en lien avec l’ARS afin de pouvoir orienter plus rapidement les patientes ;

Accompagner les patientes pour une prise en charge personnalisée : traitement des douleurs, suivi psychologique, gestion de la maladie en milieu scolaire ou professionnel, l’accès à l’assistance médicale à la procréation ;

Développer et soutenir la recherche sur l’endométriose ;

Déployer une communication pour sensibiliser le grand public sur cette pathologie.

"Fédérer et coordonner" les actions menées dans la région

À l’initiative des Gynécologues de Bourgogne et Franche-Comté, des réflexions ont été menées pour mettre en place une filière de l’endométriose pour proposer un parcours de soins complet aux patientes de la région conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé.

