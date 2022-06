Hôpital Minjoz : Plantu expose et signe pour rendre hommage aux soignants

Lors de sa visite, Jean Plantureux de son vrai nom, a visité le service de réanimation médicale, réanimation chirurgicale et le service des maladies infectieuses et tropicales particulièrement affectés durant la crise sanitaire.

La visite s’est terminée dans le hall du CHU Minjoz, là où sont exposés les dessins de son exposition itinérante. Le CHU de Besançon est le 35e hôpital de France qui accueille “Hommage aux soignants”.

Ces derniers ont pu faire dédicacer leur dessins et échanger avec Plantu : un moment fort en échanges et en émotion pour le personnel mais aussi le dessinateur qui a, dans sa prime jeunesse, réalisé des études de médecine. “Vous avez pris tous les risques, avec empathie, affronté les pires situations, supporté votre lot de décès. C’est pourquoi, humblement, je vous ai rendu hommage et le ferai toujours pour marquer votre courage et les sacrifices que vous avez endurés".

Désormais retraité de la presse nationale, Plantu a déclaré ne jamais avoir travaillé autant de temps sur un même sujet dans toute sa carrière au journal “Le Monde”.

Il a réalisé plus de 300 dessins sur le sujet du Covid 19 et affirme que cette période l’a profondément marqué. Une manière pour lui d’affirmer son soutien et son empathie envers les personnels. "Vous vous sentez souvent seuls, sans appuis. Ce n’est pas vrai. Au fond, vous savez que les patients ont besoin de vous et de votre bienveillance. La population vous soutient. Ces dessins, je les ai faits pour vous dire à quel point on vous aime. Telle une petite souris, je me suis baladé partout. Je vous ai observé, écouté. Chaque dessin a une histoire, la vôtre..."

