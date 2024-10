Huit organisations demandent la tenue d’un Grenelle de l’aide à domicile

Les associations représentant les personnes en situation de handicap et leurs familles, ainsi que les acteurs du secteur, dont UNA (Union nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services aux domiciles), appellent à l'organisation, en urgence, d'un Grenelle de l'aide à domicile, nous précise-t-on ce 11 octobre 2024.

En ce sens, un courrier demandant une "nécessaire réforme de fond de l'attractivité de ces métiers et une impérative augmentation globale des financements" a récemment été envoyé au Gouvernement.

Il s'agit là d'un "véritable appel au secours qui doit enfin être entendu", préciser l’UNA Bourgogne-Franche-Comté.

En cause ? L’UNA relève un "manque criant de personnel" et de "moyens" alloués à ces derniers. "Des personnes en situation de handicap se retrouvent fréquemment des heures entières, sans aucune assistance, bien souvent dans des situations indignes et pour les plus lourdement dépendantes avec un risque vital", peut-on lire dans le courrier envoyé au gouvernement.

Le tout entrainant "une dépression chez les personnes concernées et leurs proches".