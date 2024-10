Insuffisance cardiaque : dépistage gratuit le mardi 22 octobre au CHU de Besançon

Le CHU prend part à cette première campagne nationale d'information et de dépistage de l'insuffisance cardiaque lancée par le Groupe insuffisance cardiaque et cardiomyopathies (GICC) de la Société française de cardiologie, à laquelle 25 hôpitaux et cliniques participent.

Dépistage en 2 étapes le 22 octobre

Les personnes volontaires seront invitées à remplir un questionnaire recherchant les quatre signes d'alerte de l'insuffisance cardiaque, connus sous l'acronyme EPOF : essoufflement, prise de poids, œdème des pieds et des chevilles, fatigue.

Un micro-prélèvement sanguin sera ensuite réalisé pour doser le biomarqueur NTproBNP.

L'équipe médicale présente sur place informera les volontaires des résultats et les orientera vers un cardiologue en cas de suspicion d'insuffisance cardiaque.

Une augmentation du nombre de cas de 25% tous les 4 ans

Cette maladie touche près de 2 millions de personnes en France, entraîne près de 200 000 hospitalisations et 70 000 décès chaque année selon le GICC. Faisant partie des urgences médicales, le nombre de décès pourrait être réduit grâce à un diagnostic et une prise en charge précoces. En effet, plusieurs études ont montré qu'il existe un retard au diagnostic. Du fait du vieillissement de la population, le GICC observe une augmentation du nombre de patients de 25% tous les 4 ans.