Jean-Jacques Coiplet, nouveau directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™ARS Bourgogne-Franche-ComtÃ©

À la suite du départ de Pierre Pribile nommé secrétaire général des ministères chargé des affaires sociales au mois de septembre, et après une période d’intérim assurée par le docteur Mohamed Si Abdallah, directeur général adjoint, Jean-Jacques Coiplet a été nommé en conseil des ministres le 2 novembre et prendra ses fonctions le 21 novembre.

Ancien inspecteur de la DDASS dans le Jura

Diplômé de l’école des hautes études en santé publique et de sciences politiques, il commence sa carrière en tant qu’inspecteur de l’action sanitaire et sociale à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) dans la région Centre, puis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) dans le département du Jura.

Jean-Jacques Coiplet a successivement été adjoint aux directeurs des DDASS des Alpes-de-Haute-Provence, du Jura et de Mayotte. Il a ensuite dirigé les DDASS de Lozère, de l’Aisne, puis des Bouches-du-Rhône.

De la Provence-Alpes-Côte d'Azur en passant par la Corse et le Pays de la Loire

En 2010, il rejoint les ARS à leur création. Il est d’abord directeur de la santé publique et environnementale de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur durant deux années. Il est ensuite nommé directeur général de l’ARS Corse où il restera de 2012 à 2016.

Après une année au sein de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en tant que directeur régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et directeur départemental des Bouches-du-Rhône, il prend la direction générale de l’ARS Pays de la Loire en 2017. Il occupait ce poste jusqu’alors.

