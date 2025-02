Journée mondiale de l’épilepsie : un stand d’information au CHU de Besançon le 10 février

À l'occasion de la journée internationale de l'épilepsie, le CHU de Besançon se mobilise pour informer et sensibiliser le public à cette maladie neurologique encore trop méconnue. Le lundi 10 février de 9h à 16h, un stand d'information sera installé dans le hall principal de l'hôpital Jean-Minjoz.

Cet événement, organisé par les services de neurologie et de pédiatrie du CHU en partenariat avec l'association Épilepsie-France, permettra aux patients, visiteurs et professionnels de mieux comprendre l'épilepsie et ses enjeux.

Mieux comprendre l'épilepsie

L'épilepsie est une maladie neurologique chronique qui touche environ 650.000 personnes en France, soit près de 1% de la population, avec une proportion équivalente d'enfants et d'adultes. Caractérisée par des crises récurrentes et imprévisibles, elle peut avoir des causes diverses, allant d'une origine génétique à des traumatismes crâniens ou infections cérébrales.

L'un des enjeux majeurs de cette journée est de déconstruire les idées reçues sur cette pathologie. Contrairement à certaines croyances, toutes les crises épileptiques ne sont pas convulsives et peuvent parfois être confondues avec d'autres troubles, retardant ainsi le diagnostic et la prise en charge.

Tout au long de cette journée, les professionnels du CHU et les représentants de Épilepsie-France seront présents pour échanger avec le public, expliquer les différents types d'épilepsie et les traitements disponibles, mais aussi pour prodiguer des conseils sur la conduite à tenir en cas de crise.

Un engagement collectif contre la stigmatisation

L'épilepsie reste une maladie encore trop souvent associée à des préjugés qui peuvent nuire au quotidien des patients, notamment en milieu scolaire et professionnel. "Sensibiliser le grand public est essentiel pour améliorer l'intégration des personnes atteintes et favoriser une meilleure prise en charge", souligne le CHU de Besançon dans son communiqué.

Le rôle de l'association Épilepsie-France Partenaire de cette journée, l'association Épilepsie-France est une structure reconnue d'utilité publique, qui accompagne les personnes concernées et leurs familles au quotidien. Elle mène des actions de sensibilisation à l'échelle nationale et assure un relais important entre les patients et les professionnels de santé.