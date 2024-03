La Fabuleuse Éclair : un salon de thé et des pâtisseries en trompe l’œil à Besançon…

Ouvert depuis le 28 février 2024, La Fabuleuse Éclair est située au 71 rue des Granges à Besançon. Entièrement rénovée, l’enseigne propose un coin dédié à la boulangerie et la pâtisserie, mais également un espace salon de thé d’une quinzaine de places assises.

Tout est parti d’une histoire de famille. La Fabuleuse Éclair est en fait le troisième commerce de la famille Fivel. Cette dernière est propriétaire de la boulangerie située au 52 rue de Vesoul et de celle de la rue Bersot à Besançon.

"Pour la Fabuleuse Éclair, nous avons voulu nous démarquer et changer de concept. Elle est davantage tournée vers la pâtisserie et le salon de thé. Nous voulions quelque chose de plus haut de gamme", explique Céline Fivel co-propriétaire de l’établissement avec son mari Jonathan.

Du côté de la gérance des deux établissements situés au centre-ville, on pourra compter sur Patrick, "le père Fivel" comme il se fait appeler.

Une dizaine d’éclairs et des gâteaux en trompe l’œil

La première chose qui interpelle lorsque l’on entre, ce sont les éclairs colorés. Deux pâtissiers s’affairent à leur conception dans le laboratoire au-dessus du salon de thé. Côté goût, le choix ne manque pas : "On retrouvera des éclairs au chocolat, à la vanille, aux fruits à la cacahuète au snickers, au citron…", indique Patrick.

Une autre pâtisserie fait déjà parler d’elle à Besançon : le gâteau en forme de fruit. En ce moment, il est possible de déguster une poire qui n’en est pas une : "Elle est composée de morceaux poire et d'une compotée et mousse, elles aussi à la poire. Le tour est réalisé en chocolat blanc", explique Céline qui précise qu’une fève de cacao sera réalisée pour Pâques.

Le tout dans une ambiance cocooning et tamisée

"La Fabuleuse Éclair", pourquoi ce nom ?

"C’est un clin d’œil. Cela fait référence à quelqu’un qui nous ait cher. Les lettres "L.F" sont également inscrites sur la vitrine et font référence à notre fils "Lenny Fivel". Nous avons même baptisée une de nos baguettes "La Fabuleuse", souligne Céline.

Remarque : La Fabuleuse Éclair propose en moyenne deux plats du jour et dispose d'une dizaine de thé différents.

