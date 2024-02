L’EFS de Bourgogne-Franche-Comté lance les jeux "plasmalympiques"

Pour l’EFS Bourgogne-Franche-Comté, l’événement a été pensé pour "répandre dans l’inconscient collectif l’idée que donner son sang et son plasma est finalement, au-delà d’un geste altruiste, un acte citoyen engagé pour assurer la souveraineté sanitaire de la France et défendre la non-marchandisation du corps humain", nous précise-t-on.

Le parcours de la flamme Plasmalympique

Avant chaque passage de la flamme Plasmalympiques sur une collecte, une communication dédiée sera mise en place pour mobiliser prescripteurs locaux et grand public. Découvrez ci-dessous les premières collectes à accueillir la flamme Plasmalympique :

Bourbon-Lancy le 25 mars

Poisson le 26 mars

Bletterans le 4 avril

Rioz le 8 avril

Montceau le 11 avril

Pontarlier le 11 avril

Champagnole le 15 avril

et de nombreuses autres à venir !

La collecte de plasma, c’est quoi ?

Le plasma contient des protéines et des anticorps qui ont un intérêt thérapeutique utilisées sous forme de transfusions ou transformées en médicament pour traiter des pathologies hématologiques, neurologiques, rhumatologiques ou encore dermatologiques.

Les médicaments issus du plasma, et pour lesquels les besoins sont en forte hausse soignent :

Les personnes en réanimation

Les personnes atteintes de déficits immunitaires et de certaines maladies auto-immunes, dont des personnes atteintes de cancers

Les hémophiles grâce aux facteurs de coagulation

Comment se passe le don ?

Lors d’un don de sang, le don « classique » proposé sur l’ensemble des lieux de collecte qui permet de récolter les globules rouges, les plaquettes et le plasma du donneur. Le prélèvement ne dure que 10 minutes. On peut donner jusqu’à 6 fois par an pour un homme et 4 fois pour une femme.

Lors d’un don de plasma, l’EFS n’extrait que le plasma du sang du donneur et lui restitue les autres composants. Cette méthode permet de récolter deux à quatre fois plus de plasma que lors d’un don de sang.

Le prélèvement, plus long, dure entre 45 et 60 minutes, ce qui permet au donneur d’avoir un moment au calme allongé pour prendre le temps de se reposer, de se connecter ou déconnecter. On peut donner jusqu’à 24 fois dans l’année ! Ce don ne s’effectue que dans les maisons du don.

Les critères pour donner :